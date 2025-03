IVEのワールドツアー『SHOW WHAT I HAVE』よりソウルのKSPO DOMEで行われたアンコール公演を収録した『IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA』が、5月16日に日本公開されることが決定した。

ユジン、ガウル、レイ、ウォニョン、リズ、イソの6人からなるガールズグループ・IVE。「IHAVE=IVE」を意味するグループ名には、「私、そして私たちが持っているものを、IVEらしく堂々とした姿で見せる」という決意が込められている。2021年のデビュー曲「ELEVEN」で新人賞を受賞すると、続く「LOVEDIVE」、「After LIKE」、「I AM」、「HEYA」でも大賞や主要な賞を受賞するなど、韓国のあらゆる賞を総なめに。日本でもデビューからわずか1カ月半で『第73回NHK紅白歌合戦』に出演するなど目覚ましい活躍を遂げている。

日本では2022年10月19日にデビューを果たし、デビューシングル『ELEVEN -Japanesever.-』がオリコンデイリーランキング1位を獲得。同年末には『第73回NHK紅白歌合戦』に出場。さらにバラエティー番組に出演した際にはSNSを中心に多くの反響を集めるなど日本でも精力的に活動中。2023年2月に開催された日本で初の単独ファンコンサートでは57,000枚のチケットが即日完売した。

2024年10月16日に韓国で公開された本作の日本公開が決定。デビューから3年の時を経て実現したIVEのワールドツアー『SHOW WHAT I HAVE』は、世界19カ国、28都市、計37公演で42万人を動員した。ツアーファイナルは東京ドームで開催され、公演チケットは発売直後10秒で即完売。本作では、YouTubeで約3億回再生されている「LOVEDIVE」「After LIKE」「I AM」などのヒット曲など、IVEの多様な音楽スタイルと圧巻のパフォーマンスが存分に体験できる全20曲が収録されている。また、この映画でしか聞くことができないメンバーの素顔に迫るインタビューや舞台裏映像も収められた。

あわせて、顔こそ見えないものIVEがステージの中心に立ち存在感を放つティザービジュアルも公開された。(文=リアルサウンド編集部)