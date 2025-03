募集額3,000万円を大きく上回る2億3,165万円の申込により、満額で成立！ ヤマワケ『売掛金前払いサービスファンド』

トップ・マネジメントは、『ヤマワケ』にて、2025年1月25日より買取資金拡充のため募集開始した「売掛金前払いサービスファンド」のクラウドファンディングプロジェクトで、募集開始後僅か1日で目標金額である3,000万円を達成、その後も募集金額3,000万円に対して達成率772%、総額2億3,165万円の申込金額を集め、満額で成立したことを発表しました。

ヤマワケ『売掛金前払いサービスファンド』

■「売掛金前払いサービスファンド」ファンド概要

本ファンドは、会員の皆様からファンディングした資金を原資として融資を行い、借入れ人である株式会社トップ・マネジメントが行う売掛債権買取サービスの資金として充てられます。

一般的な売掛金サイトと同様、債権買取〜現金回収までのサイクルは半月〜2ヶ月程度です。

当該借入れ期間中は継続的に債権買取資金として繰り返し運用されます。

期中の利払いは債権買取サービスによる収益金から充当され、元本弁済は期末時点での買取債権回収により充当されます。

■事業の概要

ファクタリングとは、企業が保有している売掛債権(請求書など)をファクタリング会社に売却し、現金化する資金調達の方法の一つです。

これは主に、取引先からの支払いを待たずに、早期に資金を手に入れたい場合に利用されます。

この手法は、売掛債権を売却する形式で行われるため、借入れとは異なり、信用情報に影響を与える心配がありません。

また、財務諸表上の負債を増加させることなく、企業の規模や業種に関係なく、短期間で資金調達が可能です。

