3泊以上でお得になる宿泊プランを販売開始！ホテルメトロポリタン プレミア 台北

ホテルメトロポリタン プレミア 台北は、3泊以上でさらにお得に利用出来る宿泊プランを販売開始しました。

ホテルメトロポリタン プレミア 台北は、3泊以上でさらにお得に利用出来る宿泊プランを販売開始。

レジャーやビジネス滞在にも最適。

■プラン概要

【連泊プラン(朝食付き)】

●プラン名 : 【連泊がお得】朝食付、3日以上の宿泊なら、

さらにお得なご料金で朝食付プランを満喫!

●料金 : 朝食付き:NTD 6,264〜

(一泊あたり、税サ込料金/2025年2月現在)

【連泊プラン(朝食なし)】

●プラン名 : 【3日以上の宿泊がお得】朝食なしプラン

●料金 : 朝食なし:NTD 5,046〜

(一泊あたり、税サ込料金/2025年2月現在)

■台湾の食文化を味わう - こだわりのグルメ体験

朝食(オールデイダイニング「ブリリアント」)

バラエティー豊かな食材を使用し、「ベストホテル朝食」にも選ばれた贅沢な朝食を用意しています。

●洋食メニュー:モーニングステーキ、フレッシュスムージー、9種類から選べる卵料理など

●和朝食:炊きたて御飯、焼き物、味噌汁、納豆など

●台湾の伝統的な朝食メニュー:魯肉飯、担仔麺など

長期滞在でも飽きのこない多彩なメニューで、朝のひとときを楽しめます。

オールデイダイニング「ブリリアント」(1)

オールデイダイニング「ブリリアント」(2)

朝食ビュッフェ

■台北の名店「凱華樓」で極上の中華ディナーを

経験豊富なシェフが本場の味をモダンにアレンジし、洗練されたサービスとラグジュアリーな空間で提供。

名物 北京ダックは、香ばしい皮とジューシーな肉が絶妙な逸品。

伝統の味を堪能できます。

北京ダック

■ラグジュアリーなプールサイドで極上の癒しを

優雅な雰囲気に包まれた屋内プールで、心と体を解き放つ贅沢なひとときを。

水の揺らぎを感じながら、リラックスチェアでくつろぎ、至福の時間を楽しめます。

屋内プール(1)

■エグゼクティブラウンジで、至高のひとときを

エグゼクティブタイプを予約のお客様は、ラグジュアリーな空間で、ゆったりと落ち着いた時間を楽しめます。

ホテル2階に位置するエグゼクティブラウンジは、明るい自然光に包まれ、屋外の緑を眺めながら心安らぐひとときを過ごせます。

専用チェックイン、チェックアウトに加えてご滞在中は、様々な軽食、飲料を楽しめます。

■台北の観光とアクセスの良さを実感

当ホテルは、アクセス抜群のロケーションを誇ります。

●台湾旅行の玄関口「台北松山空港」から車でわずか10分

●行天宮での特別参拝や、赤峰街・西門町の観光も車で10分圏内

●遼寧街夜市でのグルメ巡りや、台北アリーナ(小巨蛋)でのイベント観覧も徒歩圏内

観光・グルメ・リラクゼーションを存分に楽しめる、台北屈指の好立地です。

■ホテル概要

ホテル名:ホテルメトロポリタン プレミア 台北

(中国語名:JR東日本大飯店 台北)

所在地 :〒104107 台湾台北市中山区南京東路三段133号

(MRT「南京復興駅」2番出口正面徒歩1分)

客室数 :288室(上層4フロア エグゼクティブフロア)

付帯施設:エグゼクティブラウンジ、オールデイダイニング、

日本料理、中華料理、バー、シガーバー、ロビーラウンジ、

パティスリー、プール、ジム、スパ、宴会場、駐車場

