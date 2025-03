韓国の6人組ガールズグループ・IVEのワールドツアー『SHOW WHAT I HAVE』のソウル・KSPO DOMEで行われたアンコール公演が収録された『IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA』が5月16日に日本で公開されることが5日、発表された。同ワールドツアーは、デビューから3年の時を経て実現。計37公演のファイナルが東京ドームで開催され、公演チケットは発売直後10秒で即完売するなどの人気ぶりだった。今作ではYouTubeで約3億回再生されている「LOVE DIVE」「After LIKE」「I AM」などのヒット曲、IVEの多様な音楽スタイルと圧巻のパフォーマンスが存分に体験できる全20曲が収録されている。

また、同映画でしか聞くことができないメンバーの素顔に迫るインタビューや舞台裏映像も収録。軌跡を刻む数々のヒット曲とメンバーの胸に秘めた想いが詰まった、宝石のような作品となっている。IVEと世界中のDIVE(ファンネーム)の絆が深まった奇跡の瞬間を映画館で堪能できる。日本公開日の決定に合わせ、IVEがステージの中心に立ち圧倒的な存在感を放っているティザービジュアルも公開された。華やかなステージ装飾がIVEの世界観とマッチしていて、これから始まるショーに心がときめくようなビジュアルに仕上がっている。