記念セールなどを実施！つるやゴルフ和歌山店

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つるやは、今回「つるやゴルフ和歌山店」を2025年3月6日(木)に移転オープンします。

 

つるやゴルフ和歌山店

 

 

所在地　　　　　　　　　：和歌山県和歌山市手平2丁目2番25号

※専用駐車場21台完備

電話番号　　　　　　　　：073-422-3450

オープンセール中営業時間：10:00〜20:00

 

つるやは、今回「つるやゴルフ和歌山店」を2025年3月6日(木)に移転オープン。

最新ギアや、有名ブランドウエア、シューズ、グッズなど数多く取り揃える他、ゴルフ工房・中古クラブ取り扱い・試打室・測定器を完備。

地域最大級の充実の品揃え・サービスを展開し、初心者から経験者の方まで幅広く利用できます。

 

チラシ情報(1)

チラシ情報(2)

オープン当日より、お得なキャンペーンを実施します。

テーラーメイドのステルスドライバーがオープン特価の19,900円。

PINGのG425ドライバー、キャロウェイのパラダイムドライバー、テーラーメイドのステルス2ドライバー各種が29,900円。

PINGのヘプラーパターが9,900円。

アディダス、ニューバランス、プーマのスパイクレスシューズ各種が6,990円均一。

有名ブランドウェア各種が最大半額など、大特価商品を多数用意！中古クラブや、レディース用商品も数多く取り揃えています。

また、3月6日(木)から3月9日(日)限定で、全品dポイント5倍キャンペーンを実施、さらに、10,000円以上購入の方に有名ブランドボール2球も先着50名の方にプレゼントします。

 

※料金は全て税込です。

●「オープン記念セール」

期間　　： 2025年3月6日(木)から2025年3月16日(日)まで

内容　　： 幅広いゴルフ用品が特価で購入できます。

限定特典： 2025年3月6日(木)から2025年3月9日(日)の4日間限定

1. 各日先着50名「有名ブランドボール(2球)」プレゼント

※10,000円(税込)以上購入の方が対象です。

2. 期間中全品対象dポイント5倍

※利用者登録＆エントリーが必要です。

※キャンペーンポイントは用途期間限定・後日付与。

※キャンペーン付与上限は30,000ポイントまで。

3. 新登場「つるやポイント」も同時にたまります

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