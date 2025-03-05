記念セールなどを実施！つるやゴルフ和歌山店
つるやは、今回「つるやゴルフ和歌山店」を2025年3月6日(木)に移転オープンします。
つるやゴルフ和歌山店
所在地 ：和歌山県和歌山市手平2丁目2番25号
※専用駐車場21台完備
電話番号 ：073-422-3450
オープンセール中営業時間：10:00〜20:00
つるやは、今回「つるやゴルフ和歌山店」を2025年3月6日(木)に移転オープン。
最新ギアや、有名ブランドウエア、シューズ、グッズなど数多く取り揃える他、ゴルフ工房・中古クラブ取り扱い・試打室・測定器を完備。
地域最大級の充実の品揃え・サービスを展開し、初心者から経験者の方まで幅広く利用できます。
チラシ情報(1)
チラシ情報(2)
オープン当日より、お得なキャンペーンを実施します。
テーラーメイドのステルスドライバーがオープン特価の19,900円。
PINGのG425ドライバー、キャロウェイのパラダイムドライバー、テーラーメイドのステルス2ドライバー各種が29,900円。
PINGのヘプラーパターが9,900円。
アディダス、ニューバランス、プーマのスパイクレスシューズ各種が6,990円均一。
有名ブランドウェア各種が最大半額など、大特価商品を多数用意！中古クラブや、レディース用商品も数多く取り揃えています。
また、3月6日(木)から3月9日(日)限定で、全品dポイント5倍キャンペーンを実施、さらに、10,000円以上購入の方に有名ブランドボール2球も先着50名の方にプレゼントします。
※料金は全て税込です。
●「オープン記念セール」
期間 ： 2025年3月6日(木)から2025年3月16日(日)まで
内容 ： 幅広いゴルフ用品が特価で購入できます。
限定特典： 2025年3月6日(木)から2025年3月9日(日)の4日間限定
1. 各日先着50名「有名ブランドボール(2球)」プレゼント
※10,000円(税込)以上購入の方が対象です。
2. 期間中全品対象dポイント5倍
※利用者登録＆エントリーが必要です。
※キャンペーンポイントは用途期間限定・後日付与。
※キャンペーン付与上限は30,000ポイントまで。
3. 新登場「つるやポイント」も同時にたまります
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