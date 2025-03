話題の新店15軒をまとめて紹介！ 横浜眦膕阿縫ープンしたホテルニューグランドのカフェから、エビフライ専門店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. FIOCCO(東京・保谷)

2025年1月、保谷駅から徒歩1分ほどの場所に、イタリアの伝統の郷土料理や生パスタ、ナチュラルワインを楽しめる「FIOCCO」がオープンしました。

FIOCCO 出典:black48さん

2. S.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜郄島屋店(神奈川・横浜)

<店舗情報>◆FIOCCO住所 : 東京都練馬区南大泉3-31-29 第二市川ハイツ 1FTEL : 03-6822-7841

2024年12月にオープンしたショップ「S.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜郄島屋店」に、2月15日から新たにカフェエリアができました。

S.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜高島屋店 写真:お店から

3. TROMBA(東京・神楽坂)

<店舗情報>◆S.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜高島屋店住所 : 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 横浜タカシマヤ B1FTEL : 045-311-5111

風情のある路地裏を歩くと、グルメな人の心を掴む店に出会える神楽坂。そんな楽しい出会いの一軒になりそうな店「TROMBA(トロンバ)」が2024年12月にオープンしました。

TROMBA 写真:お店から

4. 焼鳥と蕎麦 富治(神奈川・川崎)

<店舗情報>◆TROMBA住所 : 東京都新宿区袋町2-1 鈴木ビル 1ATEL : 050-5596-0988

「鮮魚と炉端焼き 魚炉魚炉(ぎょろぎょろ)」や「十割そば 天ぷら 相馬庵」など、連日予約でいっぱいの人気店を川崎市内で展開している株式会社Sunriseが、2025年2月、鳥料理と日本酒を楽しむ新業態のそば居酒屋「焼鳥と蕎麦 富治」を新たにオープンしました。

焼鳥と蕎麦 富治 写真:お店から

5. 神楽坂 くろす(東京・神楽坂)

<店舗情報>◆焼鳥と蕎麦 富治住所 : 神奈川県川崎市川崎区砂子2-5-19 川崎東相ビル 1FTEL : 050-5595-7562

日本料理の名店がそろう神楽坂の中でも、フランス発レストランガイド「ゴ・エ・ミヨ」が間違いないと太鼓判を押す「神楽坂 くろす」。その名店が同じ神楽坂内で移転しました。空間も料理もさらにレベルアップしてのリニューアルオープンです。

神楽坂 くろす 写真:お店から

6. VAT BAKERY(東京・明治神宮前)

<店舗情報>◆神楽坂 くろす住所 : 東京都新宿区神楽坂3-6-79TEL : 050-5595-1782

2024年12月、明治神宮前駅から徒歩5分ほどの場所にあるコンセプトストア「V.A.」の中に、レトロで懐かしい雰囲気のベーカリー「VAT BAKERY」がオープンしました。

VAT BAKERY 出典:ankowabetsubaraさん

7. 一味玲玲 新宿店(東京・新宿)

<店舗情報>◆VAT BAKERY住所 : 東京都渋谷区神宮前6-1-9TEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年1月、JR新宿駅東口から徒歩約5分のビルの2階に、中華料理店「一味玲玲(イチミリンリン)新宿店」がオープンしました。「一味玲玲 本店」は「食べログ 餃子 百名店」にも選出されたことのある人気店です。

一味玲玲 新宿店 写真:お店から

8. カレーノトリコ 新橋出張所(東京・虎ノ門)

<店舗情報>◆餃子百珍 一味玲玲 新宿店住所 : 東京都新宿区歌舞伎町1-6-5 新宿ゴールド第1ビル 2FTEL : 050-5595-4629

2025年2月、新橋駅から徒歩9分ほどの場所に「食べログ カレー TOKYO 百名店」に選出されている神田のスパイスカレーの人気店「カレーノトリコ」のエッセンスを楽しめる「カレーノトリコ 新橋出張所」がオープンしました。

カレーノトリコ 新橋出張所 出典:Casual Gourmet Questさん

9. PIZZERIA IL VICOLO(東京・中目黒)

<店舗情報>◆カレーノトリコ 新橋出張所住所 : 東京都港区西新橋1-19-13 MSB西新橋ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年3月、“賞味期限1分”がキャッチコピーのピザ専門店「PIZZERIA IL VICOLO(ピッツェリア イル ヴィコロ)」がオープン! おいしいお店が多く集う中目黒エリアに、またもや注目の新店が登場しました。

PIZZERIA IL VICOLO 写真:お店から

10. 二毛作&(東京・小村井)

<店舗情報>◆PIZZERIA IL VICOLO住所 : 東京都目黒区中目黒1-2-13TEL : 03-6736-4330

2025年1月、小村井駅から徒歩8分ほどの場所に、立石で人気を得ている「おでん二毛作」の姉妹店「二毛作&」がオープンしました。

二毛作& 出典:fumion9222さん

11. TOKYO エビフライ(東京・代々木)

<店舗情報>◆二毛作&住所 : 東京都墨田区京島3-57-4TEL : 03-6657-3291

海老の魅力を極めた新感覚エビフライ専門店「TOKYO エビフライ」が2025年2月、東京・代々木にオープンしました。

TOKYO エビフライ 出典:ac2931さん

12. 洋食堂葡萄 神楽坂(東京・牛込神楽坂)

<店舗情報>◆TOKYO エビフライ住所 : 東京都渋谷区代々木1-32-11 代々木ラックビル 2FTEL : 03-6383-3841

2025年2月、牛込神楽坂駅から徒歩5分ほどの場所に、自分好みのコースを作れる「洋食堂葡萄 神楽坂」がオープンしました。2020年から中野で営業している「洋食堂葡萄」の姉妹店になります。

洋食堂葡萄 神楽坂 写真:お店から

13. Ekela Kitchen(東京・赤坂)

<店舗情報>◆洋食堂葡萄 神楽坂住所 : 東京都新宿区神楽坂5-30TEL : 050-5595-6473

2024年12月、赤坂駅7番出口から徒歩5秒の場所に、カジュアルに楽しめるニューアメリカンレストラン「Ekela Kitchen」がオープンしました。

Ekela Kitchen 写真:お店から

14. らぁ麺すぎ本 丸の内店(東京・丸の内)

<店舗情報>◆Ekela Kitchen住所 : 東京都港区赤坂5-4-12 YY赤坂ビル 1FTEL : 050-5595-6332

2025年1月、東京メトロ丸ノ内線・東京駅直結の商業施設「丸の内ブリックスクエア」地下1階に「らぁ麺すぎ本 丸の内店」がオープンしました。

らぁ麺すぎ本 丸の内店 出典:リップモンスターさん

15. 重㐂(東京・新日本橋)

<店舗情報>◆らぁ麺すぎ本 丸の内店住所 : 東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内ブリックスクエア B1FTEL : 03-6269-9881

2024年11月、新日本橋駅から徒歩3分ほどの場所に神戸牛と出汁を味わう至極の肉割烹「重㐂」がオープンしました。

重㐂 写真:お店から

<店舗情報>◆重㐂住所 : 東京都千代田区鍛冶町1-9-19 GEMS新日本橋 B1FTEL : 050-5595-0517

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

文:食べログマガジン編集部

