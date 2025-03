みつけの保育園は、“人生を豊かに過ごす”をコンセプトに地域の子育て家庭と保育士のための小規模保育園です。

みつけの保育園

みつけの保育園は、“人生を豊かに過ごす”をコンセプトに地域の子育て家庭と保育士のための小規模保育園。

現在34名の園児が通園しています。

今回、子ども主体の保育の一環で、地域の伝統事業の体験を目的に、みつけの保育園の年長児3人が、35km離れた長岡市小国町まで出かけて和紙づくりを体験し、園児自らので手で、世界に一つだけの卒園証書をつくってきました。

やり方説明

小国和紙工房に訪れるのはこの日がはじめてのこどもたち。

見たことのない道具、工房の独特な雰囲気にドキドキしながら、工房の今井さんから説明を受けてすぐ実践!

水の冷たさ、とろみを感じながら真剣に紙漉きに取り組んでいました。

原料から和紙になるまで、たくさんの工程を経て1枚の紙ができあがります。

世界に1枚だけの特別な和紙。

卒園証書としてこどもたちの手元に送られる日が楽しみです。

子どもたちが作成した和紙

小国和紙生産組合 今井 千尋さんと

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 小国和紙で“世界に一つだけ”の卒園証書を作成!みつけの保育園 appeared first on Dtimes.