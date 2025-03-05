■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス　　 東証グロース
(3382) セブン＆アイ　 東証プライム
(3770) ザッパラス　　 東証スタンダード
(3753) フライト　　　 東証スタンダード
(3825) リミックス　　 東証スタンダード

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4755) 楽天グループ　 東証プライム
(8905) イオンモール　 東証プライム
(6920) レーザーテク　 東証プライム
(215A) タイミー　　　 東証グロース
(2432) ディーエヌエ　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS