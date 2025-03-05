5日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数637、値下がり銘柄数647と、売り買いが拮抗した。



個別ではフライトソリューションズ<3753>、セキド<9878>がストップ高。片倉工業<3001>、情報企画<3712>、ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ<3823>、中央発條<5992>、シンニッタン<6319>など9銘柄は昨年来高値を更新。タカチホ<8225>、メタプラネット<3350>、ペッパーフードサービス<3053>、リミックスポイント<3825>、エフアンドエム<4771>は値上がり率上位に買われた。



一方、フォーシーズＨＤ<3726>が一時ストップ安と急落した。クシム<2345>、フェリシモ<3396>、三相電機<6518>、ナ・デックス<7435>、大和<8247>など6銘柄は昨年来安値を更新。ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ<9425>、アウンコンサルティング<2459>、ダイサン<4750>、エヌ・シー・エヌ<7057>、ニッポンインシュア<5843>は値下がり率上位に売られた。



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