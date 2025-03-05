¡Ö±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2202 °¦¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¡×¤è¤ê¡Ö¥³¥¹¥â¥Õ¥êー¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¡×¤¬7·î²¼½Ü¤ËºÆÅÐ¾ì¡ª¥ä¥Þ¥È¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¡Ö¥¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¥ê¥ó¥°¡×ÉÕ¤¤ÇºÆ¸½
¡¡¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥³¥¹¥â¥Õ¥êー¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2202 °¦¤ÎÀï»Î¤¿¤Á ±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2202 Re.¡Ê¥¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¥ê¥ó¥°ÉÕ¤¡Ë¡×¤ò7·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£3·î6Æü10»þ¤è¤êÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï9,350±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2202 °¦¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¡×¤ò¡¢Æ±¼Ò¤ÎºÌ¿§ºÑ¤ßÀï´Ï¥â¥Ç¥ë¡Ö¥³¥¹¥â¥Õ¥êー¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÊC.F.SP¡Ë¡×¤Ç¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡Àï´ÏËÜÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡Ö±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2202¡¡°¦¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¡×¤ÎÀßÄê²è¤Ë½àµò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´Ä¹Ìó160mm¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ï³Æ¼ïË¤Âæ¤¬Àû²ó¤·¡¢°ÂÄêÍã¤âº¹¤·ÂØ¤¨¤ÇºÆ¸½²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤â½éÈÇÆ±ÍÍ¤Ë¥ä¥Þ¥È¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¡Ö¥¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¥ê¥ó¥°¡×¤¬ÉÕÂ°¡£2¼ï¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¥Ñー¥Ä¤Ë¤Æ¹¥¤ß¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿ËÜÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥â¥Ç¥éー¡¦À¶¿å·½»á¤Ë¤è¤ë¥¦¥§¥¶¥ê¥ó¥°ÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥¹¥â¥Õ¥êー¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2202 °¦¤ÎÀï»Î¤¿¤Á ±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2202 Re.¡Ê¥¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¥ê¥ó¥°ÉÕ¤¡Ë¡×»ÅÍÍ¡§ºÌ¿§ºÑ¤ß´°À®ÉÊ ¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹ Ìó160mm
(C)À¾粼µÁÅ¸/±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2202À½ºî°Ñ°÷²ñ