Ž¢¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯S:HEVŽ£405Ëü±ß¤Î¥³¥¹¥Ñ¤È³Ú¤·¤µ
¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÎÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯ S:HEV¡Ê¼Ì¿¿¡§SUBARU¡Ë
¥¹¥Ð¥ë¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯ S:HEV¡ÊÊÌÌ¾¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¡×¤Ë¡¢2025Ç¯1·î¡¢ÀÄ¿¹¤Ç»î¾è¤·¤¿¡£ÆÃÄ§¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Éµ»½Ñ¡ÖTHS¡×¤ò°ìÉôºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤À¡£
¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯ S:HEV¤Ï¡¢2024Ç¯½©¤ËÆÃÀß¥³¡¼¥¹¤Ç¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ë»î¾è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê¥«¡¼¥Ö¤¬Ï¢Â³¤¹¤ë»³³ÙÏ©¤ä¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤¤¤¦¡Ö¥Þ¥Ã¥É¤È¥é¥Ã¥Ä¡ÊÅ¥¤È¤ï¤À¤Á¡Ë¡×¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç³Ú¤·¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Î½é¾è¤ê¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÞÁõÏ©ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÁö¤ê¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯ S:HEV¡×Æâ³°Áõ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ê51Ëç¡Ë
¡ÖÁö¤ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ
ËÜÍè¤Ï¡¢¡ÖÀãÆ»¤Ç¤ÎÁà½ÄÀ¡Ê¤Î¹â¤µ¡Ë¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¹¥Ð¥ë¹ÊóÉô¤Î°Õ¿Þ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤¢¤¤¤Ë¤¯Æ»¤Î½üÀã¤Ï´°àú¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬Áö¤ëÉôÊ¬¤Ï¤Û¤Ü´°Á´¤Ë¥É¥é¥¤Ï©ÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¤Ï¡¢ ¡Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼·¿¤Î4¥É¥¢¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¼Ö¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼Ö¹â¤ò»ý¤Á¾å¤²¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Þ¤ï¤ê¤ä¥Ü¥Ç¥£²¼Éô¤Ë¼ù»é¤Î¥¯¥é¥Ã¥Ç¥£¥ó¥°¤òÇÛ¤·¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÅª¡Ê±Ñ¸ì¤À¤È¥é¥®¥Ã¥É¡Ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¥Ü¥Ç¥£²¼Éô¤òÊ¤¤¦¥¯¥é¥Ã¥Ç¥£¥ó¥°¤¬³°´Ñ¾å¤ÎÆÃÄ§¡Ê¼Ì¿¿¡§SUBARU¡Ë
¥¹¥Ð¥ë¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¢¤ë¿åÊ¿ÂÐ¸þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¡¢²ÄÇ½¤Ê¤«¤®¤ê¡Öº¸±¦ÂÐ¾Î¡¦°ìÄ¾Àþ¡×¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥·¥ó¥á¥È¥ê¥«¥ëAWD¡×¤¬µ»½ÑÅª¤ÊÆÃÄ§¤À¡ÊFF¡§Á°ÎØ¶îÆ°¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ë¡Ë¡£
2022Ç¯¤Ë¡¢2.0¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Êe-BOXER¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¼¡¤¤¤Ç2024Ç¯12·î¤Ë¡¢º£²ó¤Î¡ÖS:HEV¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÁö¤ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡¢¤È¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Ç¼ÖÎ¾±¿Æ°³«È¯Éô¤ËÀÒ¤òÃÖ¤¯µ»½Ñ¼Ô¤Ï¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë³«È¯¤ÎÇØ·Ê¤òÃ¼Åª¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢º£²ó¤ÎS:HEV¤Ï¡¢È¯¿Ê»þ¤â²ÃÂ®»þ¤â¥â¡¼¥¿¡¼¤¬ºîÆ°¤·¤Æ¡¢¥È¥ë¥¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾å¾è¤»¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Æ§¤ß¹þ¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÂ¨ºÂ¤Ë±þÅú¤¹¤ë²ÃÂ®´¶¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥Ð¥ë¤ÎCVT¼Ö¡Ê¥Ù¥ë¥È¶îÆ°¤ÎÌµÃÊÊÑÂ®µ¡¡Ë¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¤È¤â°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¡£
¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÃÂ®´¶¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§SUBARU¡Ë
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë½¼ÅÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È¥¢¥·¥¹¥ÈÀÚ¤ì¡É¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ê²ÃÂ®´¶¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÄ¹¤¯¤Ä¤Å¤¯¡£¤½¤ì¤Ë¼ÖÆâ¤ÏÀÅ¤«¡£
¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥À¥ó¥Ñ¡¼¤È¥Ö¥Ã¥·¥å¤ÎÆÃÀ¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦Â²ó¤ê¤Ï¡¢Ï©ÌÌ¤Î±úÆÌ¤ò¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËµÛ¼ý¤·¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤âÎÉ¹¥¤À¡£
¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÎÍÑ
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ï¡¢Áö¹ÔÇ³Èñ¤À¡£¥¹¥Ð¥ë¤¬Äã½Å¿´¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤µ¤Ê¤É¤ÎÅÀ¤«¤é¤³¤À¤ï¤ë¿åÊ¿ÂÐ¸þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÇ³Èñ¤ò²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£
2µ¤Åû¤º¤Ä¡¢¾å¤«¤é¸«¤ÆÀþÂÐ¾Î¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¿åÊ¿ÂÐ¸þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥·¥ê¥ó¥À¡¼¥Ø¥Ã¥É¤¬º¸±¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¾Îó¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÉôÉÊÅÀ¿ô¤¬Â¿¤¤¡£
ÉôÉÊÅÀ¿ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á½ÅÎÌÁý¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£Æ±»þ¤ËÀ¢Æ°ÉôÊ¬¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ëà»¤¤¬Ç³Èñ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£Áö¤ê¤ÈÇ³Èñ¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë¼Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤Î´Ø·¸¤Ê¤Î¤À¡£
¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤¬2.0¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÈÇÓµ¤ÎÌ¤Î³ÈÂç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§SUBARU¡Ë
ÇÓµ¤ÎÌ¤Ï2498cc¤È¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î1995cc¤è¤ê¤À¤¤¤ÖÂç¤¤¯¤µ¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥ª¥Ã¥È¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡¹½¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÇ³Èñ¤Î¤è¤µ¤æ¤¨¡Ê¤Î¤Ï¤º¡Ë¡£ÇÓµ¤ÎÌ¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¯¤·¥Ñ¥ï¡¼¤¬Íî¤Á¤ë¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¥Í¥¬¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤í¤¦¡£
¥È¥è¥¿¡ÊTHS¶¡Ë¤«¤éµ»½ÑÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¢¥¯¥¹¥ëÉôÊ¬¡£¶îÆ°ÍÑ¤ÈÈ¯ÅÅÍÑ¤Î2¤Ä¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¡¢Á°ÎØÍÑ¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë¥®¥¢¡¢ÅÅ»ÒÀ©¸æ¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÀè¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Î¿åÊ¿ÂÐ¸þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤·¡¢¶îÆ°·Ï¤âÆ±ÍÍ¤À¡£AWD¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤Ê¥×¥í¥Ú¥é¥·¥ã¥Õ¥È¤Ç¸åÎØ¤Ë¶îÆ°ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¹¥Ð¥ë¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡£THS¶¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸åÎØ¤ò¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç¶îÆ°¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Àè¤ËÂ²ó¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¯¤·¿¨¤ì¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹Ó¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤Ç¤ÎÁö¹ÔÀ¤È¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Î¾Î©¤µ¤»¤ë¤Î¤â¡¢½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
±¿Å¾ÀÊ¤Þ¤ï¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÁàºîÀ¤ÏÂ¾¤Î¥¹¥Ð¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¤â¤Î¡Ê¼Ì¿¿¡§SUBARU¡Ë
²Ã¤¨¤Æ¡ÖX-MODE¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¥â¡¼¥É¡Ë¡×¤¬¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ÉÃæ±û¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼²èÌÌ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¡×¡Ö¥¹¥Î¡¼¡¿¥À¡¼¥È¡×¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥¹¥Î¡¼¡¿¥Þ¥Ã¥É¡×¤È3¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¡¢¶îÆ°ÎÏ¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÀ©¸æ¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤¤¡¢°ÂÄêÀ¤òÊÝ¤Ä¡£
º£²ó¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤Î¸ú¤¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¼ÂÃÏ¤Ç»î¤¹¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î»î¾è¥³¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ëÀÄ¿¹¤«¤é»À¥öÅò²¹Àô¤Þ¤Ç¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¥È¤Ï¡¢Àè½Ò¤Î¤È¤ª¤ê´°àú¤Ë½üÀã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»î¾è²ñ¤Î¾¯¤·Á°¤Ï¡¢434cm¤â¤ÎÀÑÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Êº®Íð¤¬µ¯¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È´¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢ÀÑÀãÏ©ÌÌ¤òÃµ¤¹¤Û¤¦¤¬º¤Æñ¤Ê¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ë½»¤à¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀÑÀãÏ©¤è¤ê¤â´¥ÁçÏ©¤Ç¤É¤¦Áö¤ë¤«¤Î¤Û¤¦¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¥¹¥Ð¥ë¤Îµ»½Ñ¼Ô¤Î°Õ¿Þ¤¹¤ë¤È¤ª¤ê¡¢ÁÇÄ¾¤ÊÁà½ÄÀ¤È¡¢¤è¤¯Æ°¤¯Â²ó¤ê¤Ë¤è¤ë°ÂÄê¤·¤¿¾è¤ê¿´ÃÏ¡¢¤½¤·¤ÆÀÅ¤«¤Ç¤«¤Ä¥¹¥à¡¼¥º¤Ê²ÃÂ®À¤¬¡¢¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯ S:HEV¤Î»ý¤ÁÌ£¤À¡£
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§SUBARU¡Ë
¤È¤¤È¤·¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¹¤®¤«¤Ê¡×¤È»×¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥è¥³¥Ï¥Þ¥¿¥¤¥ä¤Î¥¢¥¤¥¹¥¬¡¼¥É¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Î¤»¤¤¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤ì¤Ç¤â·è¤·¤Æ°¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯ S:HEV¤ÎÇ³Èñ¤Ï¡¢WLTC¥â¡¼¥É¤Ç¥ê¥Ã¥¿¡¼18.9km/L¡£¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤Î16.4km/L¤Î¾å¤ò¤¤¤¯¡£
THS¶¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥È¥è¥¿¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥«¥í¡¼¥é ¥¯¥í¥¹¡×¤¬°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÇÓµ¤ÎÌ¤ä²Á³Ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥Ï¥ê¥¢¡¼¡×¤Î¤Û¤¦¤¬Å¬Åö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯ S:HEV¤Î²Ù¼¼¡£Á´Ä¹¤¬Ã»¤¤¤æ¤¨¤Ë¡¢¤³¤³¤Ï¥Ï¥ê¥¢¡¼¤Ë¤ÏÅ¨¤ï¤Ê¤¤¡Ê¼Ì¿¿¡§SUBARU¡Ë
¤½¤Î¥Ï¥ê¥¢¡¼¤ÎÇ³Èñ¤Ï¡¢2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î4WD¡ÊE-Four¡Ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢21.6km/L¤È¡¢¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯ S:HEV¤è¤ê¤âÍÍø¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ÖÂÎ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯ S:HEV¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥ê¥¢¡¼¤¬Á´Ä¹4740mm¡¿¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2690mm¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯ S:HEV¤ÏÁ´Ä¹4480mm¤ÈÃ»¤¤¤¬¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2670mm¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ²Á³Ê¤Ï405Ëü3500±ß¤È¡¢¥Ï¥ê¥¢¡¼¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉE-Four¡Ê433Ëü9000±ß¡Á¡Ë¤ò²¼²ó¤ë¡£¤Ä¤±²Ã¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯ S:HEV¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Ë¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤¤¡¢¿ô¡¹¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ö¼«Æ°¼ÖºÇÁ°Àþ¡×¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Û¥Ã¥È¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ËÇÛ¿®¡ª µ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¥Ë¥Ã¥Á¡Ê¤¹¤¤Þ¡ËÁÀ¤¤¤È¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤¦»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁö¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Ö¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯ S:HEV¡×¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ê51Ëç¡Ë
¡Ê¾®Àî ¥Õ¥ß¥ª ¡§ ¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë