【Beta Program at PlayStation】 3月5日より登録開始

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、「Beta Program at PlayStation」の登録を本日3月5日より開始した。

本プログラムは、今後実施されるプレイステーションのベータプログラムへの登録を一元化するもの。登録すると、PS5/PC用新作ゲームのテストプレイやPS5の新機能、PlayStation Appなどさまざまなベータプログラムへの参加希望を無料で申請できる。

これまでPS5ではベータ版システムソフトウェアの配信が行なわれており、過去にはM.2 SSDへの対応やボイスチャットツール「Discord」の追加などがベータ版を通じて正式リリースに至っている。「Beta Program at PlayStation」ではこういったベータプログラムに“より簡単かつ便利に”参加できるようになる。

参加するには公式サイトより登録が必要で、有効なPlayStation Networkアカウントを所持していること、ベータプログラムを利用可能な地域に居住していること、居住している国または地域における法定成人年齢を満たしていることが条件となっている。

なお、ベータプログラムの招待状を受け取った場合、実際に参加するか否かはユーザー自身で選択できる。また「Beta Program at PlayStation」に登録することでベータテストへの参加候補者となるが、希望者が対応可能人数を上回る場合など、ベータテストへ必ず参加できるものではないとしている。

□「Beta Program at PlayStation」のページ

