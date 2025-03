BTS・J-HOPE、新曲『Sweet Dreams』第1弾MVティーザー公開！「ARMYに向けた愛のセレナーデ」

BTSのJ-HOPEが、新曲のミュージックビデオティーザーを公開した。

3月5日、J-HOPEはHYBE LABELSのYouTubeチャンネルに新曲『Sweet Dreams(feat. Miguel)』の第1弾ミュージックビデオティーザーを公開した。

映像には空を飛ぶ家が登場し、見る者の視線を引きつけた。人々が驚いた表情でその家を見上げるシーンも描かれている。日常の中にファンタジー要素が散りばめられ、独特の雰囲気を醸し出した。

映像の終盤では、フィーチャリングに参加したアメリカのR&B歌手Miguel(ミゲル)の歌声が短く流れ、楽曲タイトル「Sweet Dreams」の文字が風船のように膨らむシーンで締めくくられた。

J-HOPEは、来る6日に第2弾ミュージックビデオティーザーを公開し、7日14時に『Sweet Dreams(feat. Miguel)』を全世界同時リリースする。

同楽曲はポップR&Bジャンルで、「愛したい、愛されたい」というJ-HOPEの真心を込めたセレナーデだ。幻想的なシンセサイザーと爽やかなギターのストラムに、軽やかで柔らかいボーカルリフが調和し、恋愛の感情を聴覚的に表現している。

なお、J-HOPEは2月28日から3月2日までソウル・KSPO DOMEで「j-hope Tour “HOPE ON THE STAGE” in SEOUL」を開催し、ソロワールドツアーをスタートさせた。

同公演では『Sweet Dreams(feat. Miguel)』のパフォーマンスをサプライズ披露し、「多くの人が気軽に聴ける曲を作りたかった。ARMY(BTSファン)に向けた愛のセレナーデだ」と新曲に込めた思いを語った。

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント(現HYBE)の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン(英:Jeong)の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。