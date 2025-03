◆「KCON JAPAN 2025」第3弾アーティスト発表

【モデルプレス=2025/03/05】5月9日〜5月11日の3日間、千葉県・幕張メッセで開催されるK-POP Fan & Artist Festival「KCON JAPAN 2025」より、アーティストラインナップ第3弾が発表された。今回発表されたアーティストはDXTEEN(ディエックスティーン)、HIGHLIGHT(ハイライト)、KiiiKiii(キキ)、KickFlip(キックフリップ)、P1Harmony(ピーワンハーモニー)、tripleS(トリプルエス)、YENA(イェナ)。今年デビュー16周年を迎え、3月に行われるファンコンサートでは全席完売を記録したHIGHLIGHTも出演し、貫禄あるステージを披露することが注目される。また、7thミニアルバム「SAD SONG」で「Billboard 200」で16位にランクインするなど自己最高記録を更新し、世界最大のレコードイベント「Record Store Day」の韓国アンバサダーでもある、「今年のK-POPアーティスト」に名を連ねたグローバルライジンググループP1Harmonyもラインナップに加わった。

さらに、韓国・ソウルや日本・大阪、東京で初の単独コンサートを盛況に終え、初の韓国での地上波ドラマの主演を務めるなど、歌手や俳優としての活動を繰り広げているZ世代のポップアイコンYENAも出演が決定。デビューシングル「Brand New Day」が話題を呼び、引き続きキャリアハイを更新している6人組グローバルボーイズグループで、5月7日に5thシングル「Tick-Tack」発売を控えているDXTEEN、3月24日に発売するデビューアルバム「UNCUT GEM」を目前に、「I DO ME」のミュージックビデオが公開後12時間でYouTube人気急上昇ランキング1位を獲得し、その魅力が注目されている新人ガールズグループ・KiiiKiiiも初参加が決まった。今年1月にデビューアルバム「Flip it, Kick it」で各種アルバムチャート1位にランクインし、デビュー約1ヵ月で歌謡授賞式2冠を達成するなど注目を集めるJYPの次世代ボーイズグループKickFlip、K-POP初の24人組ガールズグループとして昨年「Girls Never Die」に続き、今年上半期の完全体活動を予告したtripleSも「KCON JAPAN 2025」を通じてグローバルファンと交流する。なお、「KCON JAPAN 2025」はこれまでにBOYNEXTDOOR(ボーイネクストドア)、CRAVITY(クレビティ)、JO1(ジェイオーワン)、JOYURI(チョ・ユリ)、Kep1er(ケプラー)、ME:I(ミーアイ)、TAEMIN(テミン)、ZEROBASEONE(ゼロベースワン)、EVNNE(イブン)、INI(アイエヌアイ)、IS:SUE(イッシュ)、izna(イズナ)、QWER(キューダブリューイーアール)、TWSの出演を発表している。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】