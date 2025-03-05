15周年を記念したアニバーサリーパンケーキ！Eggs ’n Things「15 Stack Pancakes!」
2010年3月10日に日本1号店としてオープンして以来、”All Day Breakfast”をコンセプトに、ハワイの朝食文化とマハロの心を全国へ届けてきた「Eggs ’n Things 原宿店」
2025年にオープンから15周年を迎えることを記念したアニバーサリーパンケーキ「15 Stack Pancakes!」が発売されます☆
Eggs ’n Things「15 Stack Pancakes!」
価格：2,750円（税込）
販売期間：2025年3月10日（月）〜3月31日（月）
販売店舗：国内のEggs ’n Things、Eggs ’n Things Coffee全店舗
多くのゲストに愛され続け、2025年に15周年を迎える「Eggs ’n Things 原宿店」
「Eggs ’n Things 原宿店」の特別な日を記念し、アニバーサリーパンケーキ「15 Stack Pancakes!」が全国の店舗で発売されます！
感謝の気持ちを重ねた15枚のパンケーキは圧巻の高さで、インパクトはまるでアトラクションのよう。
バターミルクが香るもふわもち食感のパンケーキに、5種のフレッシュフルーツ（イチゴ、パイナップル、バナナ、オレンジ、キウイ）が贅沢にトッピングされています。
3種のシロップ（メープル、ココナッツ、グァバ）をかけて、好みのアレンジが楽しめるパンケーキです☆
日本1号店である「Eggs ’n Things 原宿店」の15周年を記念した、特別なパンケーキ。
Eggs ’n Thingsにて2025年3月10日より期間限定で販売される「15 Stack Pancakes!」の紹介でした☆
続きを見る
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 15周年を記念したアニバーサリーパンケーキ！Eggs ’n Things「15 Stack Pancakes!」 appeared first on Dtimes.