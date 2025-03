2010年3月10日に日本1号店としてオープンして以来、”All Day Breakfast”をコンセプトに、ハワイの朝食文化とマハロの心を全国へ届けてきた「Eggs ’n Things 原宿店」

2025年にオープンから15周年を迎えることを記念したアニバーサリーパンケーキ「15 Stack Pancakes!」が発売されます☆

Eggs ’n Things「15 Stack Pancakes!」

価格:2,750円(税込)

販売期間:2025年3月10日(月)〜3月31日(月)

販売店舗:国内のEggs ’n Things、Eggs ’n Things Coffee全店舗

多くのゲストに愛され続け、2025年に15周年を迎える「Eggs ’n Things 原宿店」

「Eggs ’n Things 原宿店」の特別な日を記念し、アニバーサリーパンケーキ「15 Stack Pancakes!」が全国の店舗で発売されます!

感謝の気持ちを重ねた15枚のパンケーキは圧巻の高さで、インパクトはまるでアトラクションのよう。

バターミルクが香るもふわもち食感のパンケーキに、5種のフレッシュフルーツ(イチゴ、パイナップル、バナナ、オレンジ、キウイ)が贅沢にトッピングされています。

3種のシロップ(メープル、ココナッツ、グァバ)をかけて、好みのアレンジが楽しめるパンケーキです☆

日本1号店である「Eggs ’n Things 原宿店」の15周年を記念した、特別なパンケーキ。

Eggs ’n Thingsにて2025年3月10日より期間限定で販売される「15 Stack Pancakes!」の紹介でした☆

甘酸っぱい苺に心華やぐ春メニュー!Eggs ’n Things「ストロベリー&チーズクリームパンケーキ」 甘酸っぱい苺に心華やぐ春メニュー!Eggs ’n Things「ストロベリー&チーズクリームパンケーキ」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 15周年を記念したアニバーサリーパンケーキ!Eggs ’n Things「15 Stack Pancakes!」 appeared first on Dtimes.