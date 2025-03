300種類から厳選された18種のハーブエキス配合！Nazuna／ALICE BELLE「シャンプー＆トリートメント」

Nazunaと、スキンケアブランド「ALICE BELLE」がコラボレーションしたシャンプー&トリートメントを、大丸東京店にて2025年3月5日(水)〜4月15日(火)開催されるポップアップイベント「ALICE BELLE in wonder land〜奇跡のアリス〜」にて販売することが決定しました。

Nazuna/ALICE BELLE「シャンプー&トリートメント」

また、ポップアップイベントにて税込み5,000円以上購入した方を対象に、特別抽選会を実施します。

抽選で「Nazuna 京都 椿通」の宿泊体験が当たるチャンスを用意しています。

■Nazuna × ALICE BELLEコラボレーション シャンプー&トリートメントについて

このイベントでは、ALICE BELLEの代表的なヘアケアシリーズ「シャンプーボーテレパラトリス」および「トリートメントボーテレパラトリス」に、Nazunaオリジナルのフレグランスを加えた特別なコラボレーションアイテムを展開します。

環境や人に最大限配慮したものづくりと、ラグジュアリーなパッケージデザインが特徴のALICE BELLE製品に、Nazunaのエッセンスが加わった唯一無二の仕上がりとなっています。

パッケージには金子國義氏による石版作品「カンヌ第五」を採用し、芸術的な美しさも兼ね備えています。

300種類から厳選された18種のハーブエキスや、ヒト幹細胞培養液を配合。

濃密な保湿成分と美容成分が、地肌を健やかに整え、潤いを与えます。

また、キューティクルと艶を生みだすバンブーエキスを使用し、髪の美しさを引き出します。

Nazunaオリジナルフレグランス シャンプー・トリートメント

■アーユルグロウ スキンケアシャンプー

スキンケアしながら濃密なうるおい成分と、美容成分が、地肌を育てながら頭皮にうるおいを与えます。

ダメージのある頭皮の汚れをキメ細かな泡でしっかりと落としながら栄養を与えることで、健康な地肌の基盤づくりに。

<Nazunaオリジナルフレグランス>

内容量:400ml

価格 :4,500円(税込)

■アーユルグロウ スキンケアトリートメント

<Nazunaオリジナルフレグランス>

内容量:380g

価格 :4,500円(税込)

■ALICE BELLE ブランドディレクターのプロフィール、コメント

あさくらりさ

<あさくらりさ ALICE BELLE ブランドディレクター>

私はもともと肌が弱く、特に20代の頃は生理前の肌荒れや乾燥肌にとても悩んでいました。

いろいろ手を尽くしたものの、なかなか改善せず、諦めかけていた時に、ALICE BELLEの元となる化粧品の開発者に出逢いました。

この出逢いによって、私の肌は大きく改善し、毎朝鏡を見ることが嬉しく、人生そのものがもっともっと明るく楽しくなりました。

そして、私と同じ毎日の歓びを、多くの方々に届けたいと心から思いました。

ALICE BELLEを通じて、お肌に悩みを抱える女性に寄り添い、毎朝鏡の前で自然と笑みの溢れる瞬間を一人でも多くの方に体験していただきたいです。

【Nazunaとのコラボレーションにあたって】

築110年以上の町屋を和とモダンスタイルに、日本の伝統を守りながら、いまの時代やニーズに応えるホテル。

日本の伝統や歴史を感じながら、いまの日本も同時に体験できる贅沢な空間でALICE BELLEの考えるお肌と環境に優しいシャンプー&トリートメントを楽しめます。

今回のパッケージデザインは金子國義氏の「カンヌ第五」石版作品です。

「日本の美とアートとの融合」日本の素晴らしい美容とアートを現代の私たちが未来に届ける。

その考え方がNazunaと共通している部分だと感じています。

■ポップアップイベント概要

名称:ALICE BELLE in wonder land〜奇跡のアリス〜

期間:2025年3月5日(水)〜4月15日(火) 10:00〜20:00

会場:大丸東京店 2F

■特別抽選会

期間中、ポップアップイベントにて税込み5,000円以上購入のお客様を対象に、特別抽選会を実施します。

抽選で「Nazuna 京都 椿通」の宿泊(10万円相当)が当たるチャンスを用意しています。

