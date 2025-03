3月4日 公開

Flexigearは3月4日、開発中のレバーレスのアーケードコントローラー組み立てキットを公開した。

本製品は組み立てがわずか5分で完了するというレバーレスコントローラーのキット。ネジおよびケーブルがないほか、稼働状態のまま交換できるホットスワップが可能なFlashTapボタンにも対応する。

発売日や価格といった詳細については不明で、開発中のモデル画像が公開。基板にはFlexigearのロゴが刻印されている。

新品開発中です。



主な目標

1. ネジなし。

2. ケーブルなし。

3. FlashTapボタン対応(ホットスワップ)。

4.部品から完成品まで、組み立てにかかる時間はわずか5分。



Something is being developed.



Primary goals:

No screws.

No cables.

FlashTap compatible(hotswap).

Assembly takes only 5… pic.twitter.com/eyUxqWcEQO