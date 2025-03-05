＜個人投資家の予想＞ 03月05日 10時 ＜個人投資家の予想＞ 03月05日 10時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4588) オンコリス 東証グロース

(3382) セブン＆アイ 東証プライム

(3770) ザッパラス 東証スタンダード

(3753) フライト 東証スタンダード

(3825) リミックス 東証スタンダード



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4755) 楽天グループ 東証プライム

(8905) イオンモール 東証プライム

(6920) レーザーテク 東証プライム

(215A) タイミー 東証グロース

(2432) ディーエヌエ 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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