＜個人投資家の予想＞ 03月05日 10時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(3382) セブン＆アイ 東証プライム
(3770) ザッパラス 東証スタンダード
(3753) フライト 東証スタンダード
(3825) リミックス 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4755) 楽天グループ 東証プライム
(8905) イオンモール 東証プライム
(6920) レーザーテク 東証プライム
(215A) タイミー 東証グロース
(2432) ディーエヌエ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(3382) セブン＆アイ 東証プライム
(3770) ザッパラス 東証スタンダード
(3753) フライト 東証スタンダード
(3825) リミックス 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4755) 楽天グループ 東証プライム
(8905) イオンモール 東証プライム
(6920) レーザーテク 東証プライム
(215A) タイミー 東証グロース
(2432) ディーエヌエ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS