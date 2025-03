台湾俳優が殺人未遂容疑で逮捕、兵役逃れの捜査過程で発覚…“元BIGBANG・V.Iと親交”など韓国との縁も

台湾俳優ダレン・ワン(王大陸、33)が殺人未遂の疑いで逮捕された。

複数の現地メディアが報じたところによると、ダレン・ワンは昨年、タクシー運転手への暴行を指示した疑いが持たれているという。

発覚の経緯

当時、彼は空港からタクシーに乗車した際、車の状態に不満を示し、その後、知人に指示して運転手を激しい暴行を加えさせたという。

発覚するきっかけとなったのは、“兵役逃れ”だ。ダレン・ワンは持病があると偽り、虚偽の診断書を提出して兵役を逃れようとした疑いで調査を受けていた。この過程で携帯電話から殺人事件に関する証拠を発見したことで、別件で捜査を進めることとなった。

(写真提供=OSEN)ダレン・ワン。2023年撮影

報道によると、ダレン・ワンは専門のブローカーを通じて100万台湾ドル(約450万円)を支払い、心臓疾患があるように装って虚偽の診断書を取得していたことが発覚。これにより、彼の兵役逃れの疑惑が大きな問題となった。

その後、王大陸は兵役逃れの疑いで逮捕され、地元検察の取り調べを受けたあと、15万台湾ドル(約69万円)の保釈金を支払い釈放。この事件に関与したブローカー3人は拘束された。

保釈後は3月13日から兵役に就く予定だったが、今回の逮捕により、入隊は不透明な状況となった。また、今後の芸能活動にも大きな影響を及ぼすことが予想される。

ダレン・ワンとは?

ダレン・ワンは1991年5月29日生まれの33歳。2008年にドラマ『イケメン探偵倶楽部MIT』でデビューした後、2015年の映画『私の少女時代 -Our Times-』で一躍人気俳優となり、韓国でも「最も認知度の台湾俳優」として注目を集めた。その人気ぶりで、2016年には韓国でファンミーティングを開催したこともある。

ただ、2018〜2019年に韓国芸能界・韓国社会を震撼させた「バーニング・サン事件」が勃発すると、同事件に中心人物として関与した元BIGBANG・V.Iとの親交が物議を醸した。

ダレン・ワンは過去にV.Iとクラブで一緒にいる姿が捉えられるなど、親しい関係で知られていた。

そんななか、前出の事件によって2019年3月に予定していた映画『Fall in Love at First Kiss』公開記念の訪韓記者会見は中止に。ただし、ダレン・ワンはV.Iとの関係性を「平凡な友人」「不道徳な行為はなかった」と事件への関与を否定していた。

ほかにも、プライベートでは2017年に韓国人女優カン・ハンナとの熱愛説が浮上し、注目を集めた。