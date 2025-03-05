Googleカレンダー、Microsoftの独自メール形式に対応
Googleは3月3日(米国時間)、「Google Workspace Updates: Improving Google Calendar's interoperability with Microsoft Outlook」において、GoogleカレンダーがMicrosoft固有のメール添付ファイル形式に対応したと発表した。
これはユーザーからの改善要求に対応したもので、社内外のOutlookユーザーとの共同作業に関するエクスペリエンスを向上させるとしている。
Google Workspace Updates: Improving Google Calendar's interoperability with Microsoft Outlook
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これはユーザーからの改善要求に対応したもので、社内外のOutlookユーザーとの共同作業に関するエクスペリエンスを向上させるとしている。
Google Workspace Updates: Improving Google Calendar's interoperability with Microsoft Outlook
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