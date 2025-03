【週刊少年サンデー 2025年14号】 3月5日 発売 価格:360円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年14号」を本日3月5日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。

今号の表紙には、當真あみさんがファースト写真集「Ami」発売記念で登場。巻頭グラビアも飾っている。巻頭カラーには、晴川シンタ氏の「百瀬アキラの初恋破綻中。」が登場する。

本誌では、劇場版第28弾となる「劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』」のゲスト声優インタビュー&イベント情報記事が掲載されるほか、2024年53号&2025年1号の繋がる表紙がアート作品になった「『名探偵コナン』繋がるレイヤードグラフセット」の応募者全員サービスも実施される。

(C) Shogakukan Inc. 2024 All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.