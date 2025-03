3月5日 情報公開

小学館はマンガ雑誌「ビッグコミックオリジナル」にて、3月19日発売号から4号連続で4作品の連載を開始し、3作品の読み切りを掲載する。

新連載として掲載されるのは、3月19日発売の第7号で柳沢みきお氏の「大市民 がん闘病記」、4月4日発売の第8号で吉田戦車氏の「親GoGoGo」、4月18日発売の第9号で原作・田島隆氏、星野泰視氏の「公事師の弁」、5月2日に発売の第10号で村上たかし氏の「コンクリートの船」の4作品。

読み切りは第7号に押見修造氏の「足の話」、第8号に高橋留美子氏の「高橋留美子劇場 秘密をキープ」と太田垣康男氏の「CandyBoxCreations『異界博物館』」の3作品がそれぞれ掲載される。

新連載作品

【大市民 がん闘病記】

第7号 3月19日(水)発売

作:柳沢きみお「大市民シリーズ」「特命係長 只野仁」

あの「大市民」シリーズの山形がビッグコミックオリジナルにて大復活!

山形流「がん」との向き合い方、ここに極まれり!?

【親GoGoGo】

第8号 4月4日(金)発売

作:吉田戦車「出かけ親」「かわうそセブン 伝染るんです。フューチャー」

「ヨシダ家の日々はまだまだ続くよ!」ムスメはついに高校生!

そして、ヨシダ家に車がやってくる…?暮らしは少しずつ変わっても、毎日は続いていく。

さて、今日はどこへ行こう? 新シリーズ開幕!

【公事師の弁】

第9号 4月18日(金)発売

原作:田島隆「カバチタレ!」

漫画:星野泰視「哲也~雀聖と呼ばれた男~」

江戸の掟が裁くのは理か情か――

法と人情が交錯する大江戸リーガル活劇!武士も町人も巻き込む裁きのドラマが、いま幕を開ける!

【コンクリートの船】

第10号 5月2日(金)発売

作:村上たかし「探偵見習い アキオ…」「星守る犬」

戦後80年を経た現在、2025年-重厚新連載!あの戦争を生き抜いた“船”の物語がはじまる。

この船に乗せるのだ。想いを。命を。未来を。戦時下にあって、明日を信じ、必死に活路を探し求めた人々の記録――

読み切り作品

【足の話】

第7号 3月19日(水)発売

作:押見修造「血の轍」「惡の華」

押見修造罪悪読み切りシリーズ新作!好評につきシリーズ連載化決定!

ソイツはいつもカオスを生み出す…

【高橋留美子劇場 秘密をキープ】

第8号 4月4日(金)発売

作:高橋留美子「MAO」「うる星やつら」「めぞん一刻」

年に1度のスペシャル読み切り!

馴染みのバー。ひとりでグラスを傾ける中年男の前に、自分のキープしたボトルを勝手に飲む怪しい男が現れて…!?

【CandyBoxCreations「異界博物館」】

第8号 4月4日(金)発売

作:太田垣康男「機動戦士ガンダム サンダーボルト」「MOONLIGHT MILE」

年に1度のスペシャル読み切り!

作:太田垣康男「機動戦士ガンダム サンダーボルト」「MOONLIGHT MILE」

