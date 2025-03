日本人のライフスタイルに合わせてデザインや機能を専用開発！BLUETTI「AORA」

BLUETTIはポータブル電源の新シリーズとして、日本専用ポータブル電源【AORA】とバックパック式ポータブル電源【Handsfree】の販売を2025年3月4日に開始しました。

BLUETTI「AORA」

■【AORA】シリーズについて

日本専用ポータブル電源【AORA】は、日本のユーザーの声を反映し、日本人のライフスタイルに合わせてデザインや機能を専用開発したモデルです。

【AORA】専用のボディカラー「フォレストグリーン」の淡い色合いは、日本の家屋のインテリアにとてもよく調和します。

また、操作面や表示画面は、日本語で表記されており、はじめてポータブル電源を利用になる方にもわかりやすくなっています。

【AORA】は日本の「青い空」をイメージしネーミングされています。

そこには、外観上の改善だけにとどまらず、BLUETTIの日本向けローカライズ戦略のスタートとしてシンボリックな意味合いを持ちます。

今後、日本に特化したポータブル電源、蓄電システムのラインナップを展開し、様々なシーンに対応する多様なニーズに応えていきます。

≪登場モデル≫

(1)AORA 80 -春キャンプやお花見のパートナー

いよいよ春のアウトドアシーズン到来。

ちょっぴり肌寒い春のアウトドアシーンですが、AORA 80があると、家族や友人と一緒に温かい時間を過ごせます。

スマホ、LED照明、保温ボトル、電気毛布などへ気軽に給電できるので、快適なお花見になること間違いありません。

BLUETTI AORA80

●コンパクト&持ち運び便利

人間工学に基づいた収納式グリップハンドルを採用し、持ち運びが簡単。

車内や自宅でも省スペースで収納でき、外出時もスタイリッシュかつ実用的。

●高速充電

わずか45分で80%充電可能!すぐにお出かけしてアウトドアを楽しめます。

●多様な充電方法

車で移動中に急速充電を可能にした話題のオルタネーターDC充電装置Charger1と組み合わせれば、車の走行中に燃費を落とさず安定&スピーディーに充電が可能です。

また、キャンプ場では環境にも優しいソーラーパネル充電で電力を自給自足すれば万全です。

●コンパクトながらパワフル

768Whの容量&1000Wの高出力で、さらに「電力リフトモード」なら最大2000Wの機器にも対応!多彩な充電ポートを搭載し、家族みんなのデバイスを同時に充電できます。

<AORA 80(768Wh|1000W)>

デバイス例と利用可能時間/回数

携帯電話(15Wh) :45回

電気毛布(60W) :9.7時間

電気ケトル(500W) :1.2時間

ヘアドライヤー(1100W):0.6時間

車用冷蔵庫(120W) :4.7時間

(2)AORA 100 -圧倒的な高性能であらゆるシーンに対応!

AORA 100(1152Wh)は、日本の自然災害や長期のアウトドアに最適な大容量ポータブル電源です。

1,800Wの高出力で複数の機器を同時に使用可能、万が一の停電時にも安心です。

BLUETTI AORA10

●圧倒的なハイパワー

定格1,800Wのパワフル設計で、ほぼすべての家電に対応!電力リフトモードでは最大2,700Wの消費電力の大きな家電へも給電でき、家電を2〜3台同時に使用することも可能です。

●突然の停電も安心

AORA 100のUPS機能は、停電をわずか0.02秒で感知し、内部バッテリーから電力供給を開始。

長期間の停電でもスマートフォンを最大18日間、電力供給できます。

●長寿命&高い安全性

1152Whのリン酸鉄リチウムバッテリーを搭載、サイクル寿命は3500回以上、UL94V-0認証を取得した耐衝撃性・耐熱性に優れた外装が安全性を保証します。

●外部接続バッテリー可能

オプションのB80/B230/B300は外部接続バッテリーとして、AORA 100への電力を供給します。

アウトドアや家庭の予備電源として電化製品をより長時間使用できます。

<AORA 100(1152Wh|1800W)>

デバイス例と利用可能時間/回数

携帯電話(15Wh) :58回

プロジェクター(220W) :4時間

電動ドリル(800W) :1時間

電子レンジ(600W) :1.5時間

キャンプ用ライト(10W):88時間

ヘアドライヤー(1100W):0.8時間

≪早割セール≫

セール期間:2025年3月4日(火)〜4月5日(土)

特別価格 :早割セール期間中、AORAシリーズが最大41%オフ

※併用可能なクーポンも用意!クーポンコード「AORAPR」で特別価格からさらに5%オフ

■【Handsfree】シリーズについて

アウトドアでの撮影用電源に最適、防災用電源としても秀逸

BLUETTI Handsfree

【Handsfree】は、リュックサックとポータブル電源を一体化したバックパック式ポータブル電源です。

人間工学に基づき設計されたリュックサックには必要な機材を安全に効率よく収納できる間仕切りが用意されており、高機能カメラやドローンなどの撮影機材の収納はもちろん、防災グッズなども収納可能です。

バックパック式にしたことで、移動時にも両手が自由に使えるので、行動範囲が大きく広がります。

移動中でも充電可能

BLUETTI Bluepack

●オールインワン設計

超薄型ポータブル電源とバックパックを一体化

●移動中にも電源供給

ポータブル電源からハンズフリーで最大5台のデバイスを充電。

●ソーラーを利用

革新的な断片化ソーラー充電により、太陽が照っている場所ならどこでもソーラーパワーを利用できます。

●アウトドア写真家向けに設計

モジュール式ストレージで素早いアクセス、十分な電力を備え、野外での撮影を中断することなく行えます。

●旅行に便利なバックパック

人間工学に基づいた荷重分散システムを採用、背面には通気性のあるデザインのMOLLEシステムを採用し、優れた快適性と30kgの耐荷重を実現。

●IPX4防滴

雨や霧の日でも、ポータブル電源と機材が濡れずに安心です。

≪登場モデル≫

(1)Handsfree1&Bluepack1

バッグパック容量: 42L

バッテリー容量 : 268.8Wh

出力 : 300Wの純正弦波インバーター

(電力リフトモードで450Wまで)

バッテリー種類 : リン酸鉄リチウムイオン電池(4000+LFP)

出力ポート : AC出力ポート*1/USB-C*2/USB-A*2→合計5口

正味重量 : 約5kg

本体サイズ : 横286.5×奥行き95×高さ280m

(2)Handsfree2&Bluepack2

バッグパック容量: 60L

バッテリー容量 : 512Wh

出力 : 700Wの純正弦波インバーター

(電力リフトモードで1200Wまで)

バッテリー種類 : リン酸鉄リチウムイオン電池(4000+LFP)

出力ポート : AC出力ポート*1/USB-C*2/USB-A*2→合計5口

正味重量 : 約7.5kg

本体サイズ : 横305×奥行き105×高さ385mm

