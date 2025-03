金山杉の精油を使用したフレグランス！FLH「木こりの昼寝」

FLHは、2025年3月12日(水)から3月17日(月)までの6日間、日本橋三越本店で開催される睡眠イベント「SLEEPY LAND」に、ブランド「HIRUNEGAO」としてポップアップの出店が決定しました。

FLHは、2025年3月12日(水)から3月17日(月)までの6日間、日本橋三越本店で開催される睡眠イベント「SLEEPY LAND」に、ブランド「HIRUNEGAO」としてポップアップの出店が決定。

このイベントでは、森林浴のような心地よさを叶える新商品「木こりの昼寝」(金山杉フレグランス)を先行発売します。

「SLEEPY LAND」は眠りを深掘りするための接点をテーマに、眠りをエンターテインメントとして楽しむことを目的としたイベントです。

また、HIRUNEGAOは日本橋三越本店でのポップアップ出店を記念し、山形県金山町産の金山杉の精油を使用した「NELAX フレグランス」【木こりの昼寝】を、日本橋三越本店限定で先行販売します。

金山杉の精油の香りは、天然木ならではの温もりを感じられるナチュラルなフレグランスです。

■森林資源の価値を「香り」で届ける、新しい睡眠体験

日本は世界有数の森林国でありながら、その資源が十分に活用されていない現状があります。

特に山形県金山町の「金山杉」は、美しい木目と優れた香りを持つ高品質な木材として知られていますが、建材以外の用途開発が進んでいません。

HIRUNEGAOは、森林資源の活用とサステナブルなライフスタイルの提案を目的に、「金山杉」の香りを楽しめるフレグランス「木こりの昼寝」を開発しました。

木材の新たな価値創出を目指すこのプロジェクトは、地方創生の一環としても注目されています。

■「質の良い睡眠」と「森林の香り」- 自然と調和する新しいリラックス習慣

現代人の約6割が睡眠に何らかの課題を抱えていると言われています。

とくに都市部では、ストレスや環境要因による睡眠の質の低下が問題視されています。

「木こりの昼寝」は、森林浴のようなリラックス効果をもたらす金山杉の香りを活用し、自宅で自然の中で眠るような心地よい環境を再現することを目的としています。

金山杉の香りが副交感神経を刺激し、心身をリラックス状態へ導くことで、より深い眠りをサポートします。

■良質な睡眠とサステナビリティを叶える「金山杉」の魅力

HIRUNEGAOが採用した「金山杉」は、山形県金山町で育まれた天然木材です。

金山杉に含まれる「セドロール」という成分は、入眠を促し、睡眠時間の延長や睡眠効率の向上に寄与することが研究で示されています。

また、金山杉にはリナロールやGABA、トリプトファン、セロトニンといった成分が含まれており、これらの成分がリラックスを促し、質の高い睡眠をサポートすると考えられています。

■金山杉の香りとリラックス効果

調香には、AEAJ認定「ライブラ香りの学校」の講師を務め、数多くの企業の商品開発に携わる箕輪三香氏を迎えました。

金山杉の穏やかでやさしい香りは、まるで森林浴をしているかのような深い安らぎをもたらします。

仕事や家事で溜まった疲れをじんわりと癒し、心と身体をリラックスへと導きます。

睡眠前のひとときはもちろん、デスク周りやリビングなど、忙しい毎日の中でも気軽に自然の癒しを取り入れられるフレグランスです。

忙しさによる睡眠不足やストレスに悩んでいる方に、ぜひお試しいただきたい一品です。

■山形県金山町について

山形県金山町は、古くから豊かな杉林を活かし、林業を基盤とした暮らしが根付いてきた地域です。

特に「金山杉」は、町のシンボルともいえる存在であり、その美しい木目や香りの良さ、耐久性の高さから、住宅建材や家具、工芸品など幅広い用途で活用されてきました。

また、金山町は「美しい日本の歩きたくなるみち500選」にも選ばれるほど、自然豊かで風情のある街並みが特徴です。

町の中心部には、江戸時代から続く「金山住宅」と呼ばれる伝統的な街並みが残り、地元産の木材を活かした家づくりが今も息づいています。

さらに、地域資源を活かした持続可能な林業にも力を入れており、計画的な植林や適切な森林管理を行うことで、環境保全と地域経済の発展の両立を目指しています。

金山杉の香りに包まれることで感じられる、深いリラックス効果。

その背景には、金山町が大切に守り続けてきた、自然と共に生きる知恵と文化が息づいています。

■人気商品「NELAX 加重アイマスク」

「NELAX 加重アイマスク」は、同社昼寝ブランド「HIRUNEGAO」が山形大学との共同研究から生まれた睡眠アイテムです。

眼部周辺に300gという適度な重みを加えることで、従来のアイマスクにはないリラックス効果や睡眠導入効果が期待されています。

実際に山形大学での臨床研究では、加重アイマスクを着用することで、従来のアイマスクに比べて睡眠の深さ(ノンレム睡眠)やリラックス度が顕著に向上し、その効果が睡眠中も持続することが確認されています。

さらに300gという重さに加え、眼球部分を凹ませた立体構造で外部の光を完全にシャットアウト。

遮光率99.9%を実現し、よりスムーズな睡眠導入を可能にするこだわりの設計となっています。

また、機能性の高さだけでなく、デスクに馴染みやすいスタイリッシュなデザインから、特に働く男性を中心に多くの支持を集めています。

このNELAXにおいても、日本橋三越本店で購入できます。

ぜひ香り豊かなフレグランス「木こりの昼寝」と組み合わせて、心地よい睡眠を体験してみてください。

■昼寝が当たり前の世界に

HIRUNEGAOは「昼寝が当たり前の世界に」をモットーに、大学との共同研究を通じて、昼寝の大切さ、健康的なデスクライフを提供しています。

日本は、世界でもまれに見る「寝不足大国」と言われ、労働時間の長さ、IT機器の利用時間の長さ、通勤時間の長さなどから睡眠時間の短さが問題となっています。

その中で近年、お昼休みにお昼寝スペースを用意し、社員を休ませるパワーナップ制度やシエスタ制度を導入する日本企業も増え、社員の健康を重視する取り組みが広がっています。

また、個人でも健康への意識が高まり、睡眠の質を向上させるための睡眠グッズや健康アイテムの需要が増加しています。

しかし、こうした動きが進む一方で、日本人の睡眠時間は依然として十分ではありません。

HIRUNEGAOは昼寝の文化を広めていくことで、誰もが気兼ねなくお昼寝できる環境を作り、日本人の生活の質を向上させることを目指しています。

■これまでの実績

1. 楽天市場アイマスクランキング1位。

シリーズ累計1万枚を突破。

2. MONOマガジンの「おいしい睡眠特集」に掲載

3. Begin3月号「あの素晴らしいソロ活天国」に掲載

4. POPUPSHOP開催

2024年5月27日から6月9日に新宿マルイでHIRUNEGAO POP UPを開催し、新商品「NELAX」を使用したお昼寝体験も開催しました。

大変多くの方にご参加いただき、お昼寝の良さを実感していただけました。

■「SLEEPY LAND」開催概要

開催場所:日本橋三越本店 本館7階 催物会場

開催日時:2025年3月12日(水)〜17日(月)最終日午後6時終了

■プロダクトスタッフ紹介

【調香師】

箕輪三香

Aromatise 代表

AEAJ認定アロマインストラクター、ブレンドデザイナー

https://www.instagram.com/aromatise_mika/

【NELAXデザイナー】

辻尾一平 Designer Graphic/Product

TOAL.inc 代表

https://www.instagram.com/tsujio_ippei/

■商品概要

【フレグランス】

商品名:NELAX フレグランス 木こりの昼寝

成分 :金山杉エッセンシャルオイル、植物由来成分

容量 :30ml

価格 :7,800円(税込)

発売日:2025年3月12日(水)(本イベントにて先行発売)

【加重アイマスク】

商品名 : NELAX(ネラックス)

種類 : 加重アイマスク

価格 : 8,800円(税込)

内容 : 本体重さ 300g マジックテープにより調整可能

サイズ : 横長さ69cm、本体長さ31cm

カラー : グレー/ブラック

素材 : 外カバー、高品質サテン/内面カバー、高品質ナイロン

販売場所: 公式サイト

