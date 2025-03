地元産リンゴを使用した麦芽が香るアルコール飲料！世嬉の一酒造「恋するシードル」

世嬉の一酒造は、2025年3月9日より地元産リンゴ(岩手県一関市・平泉町)のリンゴを使用したシードル(アルコール飲料)「恋するシードル」を発売します。

世嬉の一酒造「恋するシードル」

1仕込みに地元産りんごを3トン使用して醸造します

<恋するシードル(ジョナゴールド)>

限定 :3,000本

酵母 :エール酵母

アルコール度数:5%

原材料 :りんご(岩手県一関産ジョナゴールド)・麦芽・ホップ

価格 :700円(税込み)

<恋するシードル(ふじ)>

限定 :3,000本

酵母 :エール酵母

アルコール度数:5%

原材料 :りんご(岩手県一関産ふじ)・麦芽・ホップ

価格 :700円(税込み)

発売に際して、3月9日15時より、商品発表イベントを開催します。

イベントでは商品説明や試飲会を実施します。

この恋するシードルは、一関・平泉地区を盛り上げるため、同社にある神社(通称:初恋神社)で祈りを捧げたリンゴから作ったシードルです。

当蔵に島崎藤村が逗留していた縁で彼の詩「初恋(若菜集より)」にちなみ、地域から初恋神社と親しまれてきました。

この初恋神社と地域のリンゴで、過疎地域であるこの地区の人と人を結びつける飲み物として、「恋するシードル」を開発しました。

シードル醸造風景

【完成イベント内容】

日時:3月9日(日) 14時半受付、15時開始16時終了予定

13:00 初恋神社にシードル奉納

15:00 恋するシードル商品説明および、試飲会

16:00 終了予定

■いわて蔵ビールとは

岩手県にある造り酒屋「世嬉の一酒造」が1995年に立ち上げたビールブランド。

「いわて蔵ビール」は、世嬉の一酒造の酒造りの技と、醸造士の経験と知識により生まれたクラフトビールブランド。

これまで多くの国際大会で受賞し、高い評価をいただいています。

工場長 後藤 孝紀は、岩手県青年卓越技能者に認定されています。

岩手の良さ・すばらしさをビールを通してお客様にお届けするというミッションのほかに、根底では、会社名世嬉の一酒造の名前の由来、「世の人々が嬉しくなる一番の酒を目指す。

」という理念をもって醸造しています。

いわて蔵ビール工場

