2025/3/10付オリコン週間ストリーミングランキング(集計期間:2025年2月24日〜3月2日)では、TOP100内の週間総再生数が3億438.9万回(先週比2.8%減)TOP500内は6億6073.3万回(同±0%)となった。TOP500圏内に初登場したのは27作(先週19作)、そのうち7作(先週3作)がTOP100入りした。【TOP10動向】■ミセス新たに歴代1位記録を樹立&更新 サカナクション初の週間1000万回超え

Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」(週間再生数1069.0万回/先週比2.4%減)が、9週連続通算25週目の1位を獲得した。週間再生数1000万回突破は、オリコン史上初となる通算30週目。「週間再生数1000万回超え通算週数」記録でYOASOBIの「アイドル」(29週)を上回り、歴代単独1位記録を樹立した。また、「通算1位獲得週数」記録では、Official髭男dism「Pretender」(34週)に次ぐ歴代単独2位に浮上した。Mrs. GREEN APPLEがTOP10の半数を占めるのは6週連続となった。3位(先週2位)は「ダーリン」(週間再生数848.7万回/先週比10.6%減)、5位(先週6位)は「ビターバカンス」(週間再生数594.1万回/先週比5.8%減)、6位(先週7位)は「ケセラセラ」(週間再生数588.4万回/先週比1.6%減)、7位(先週8位)は「Soranji」(週間再生数582.5万回/先週比1.3%減)と続いた。このうち、「ビターバカンス」の累積再生数は1億53.9万回を記録し、通算23作目となる累積再生数1億回を突破。自身の持つ歴代1位記録「アーティスト別1億回再生突破作品数」を更新した。2位(先週3位)は、サカナクションの新曲「怪獣」(週間再生数1010.7万回/先週比17.6%増)が1ランクアップ。自身初となる週間再生数1000万回の大台を突破し、2週連続でTOP3をキープした。4位(先週4位)のROSE(E=アキュートアクセント付き)& Bruno Mars「APT.」(週間再生数663.3万回/先週比2.3%減)は、登場2週目から19週連続でTOP5をキープ。累積再生数を1億8600.5万回とした。8位(先週5位)は、櫻坂46の「UDAGAWA GENERATION」(週間再生数559.6万回/先週比12.3%減)。9位(先週11位)はCUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」(週間再生数522.0万回/先週比±0%)で、自身初となる累積再生数1億回を突破した。10位(先週9位)には米津玄師の「Plazma」(週間再生数520.0万回/先週比10.5%減)が入り、TOP10をキープした。アーティスト別TOP500合計再生数の上位30組のうち、前週比増は5組(先週11組)と少なめだった。TOP500ランクイン曲数の1位(先週1位)は今週もMrs. GREEN APPLEでダントツの33曲(先週比−1)。2位(先週2位)はback numberの19曲(同−1)、3位タイは米津玄師(先週4位/同±0)とONE OK ROCK(先週5位タイ/同+2)の16曲、5位(先週3位)はVaundyの15曲(同−2)となった。【上位トピック】■『タイプロ』大反響 配信&サブスク解禁の新体制timeleszが席巻2024年4月1日にSexy Zoneから改名し、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡の3人体制となったtimelesz(タイムレス)が、Netflixで同年9月から配信され大反響を呼んだ新メンバー募集オーディション『timelesz project -AUDITION-』(通称タイプロ)を経て、今年2月15日に寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝の5人を加えた8人体制となった。新生timeleszは、オーディション最終審査の課題曲ともなった「Rock this Party」を2月28日に配信リリース。さらに同日には、Sexy Zone時代の楽曲も含む12曲を収録した配信コンピレーション『Hello! We’re timelesz』を配信リリースした。timeleszにとって、初の配信リリース&サブスク解禁作となった。週間ストリーミングランキングでは、11位初登場の「Rock this Party」(週間再生数500.7万回)を筆頭に、48位初登場の「RUN」(同250.5万回)など計9曲が週間再生数100万回を突破した。また、今回サブスク解禁された13曲のうち12曲がTOP500にランクイン。TOP500内総再生数では、Mrs. GREEN APPLE、米津玄師、back number、Vaundyに次ぐ5位の1981.8万回を記録した。なお、同日付週間デジタルシングル(単曲)ランキングでは「Rock this Party」が初週3.5万DLで初の1位に。週間デジタルアルバムランキングでは『Hello! We’re timelesz』が初週0.8万DLでこちらも初の1位を獲得し、デジタル2冠を達成した。■CUTIE STREETデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか?」が初の1億回突破8人組アイドルグループ・CUTIE STREETのメジャーデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか?」(2024年9月9日配信開始)の累積再生数が1億251.4万回に達し、配信開始からわずか半年で1億回を突破した。CUTIE STREETは、アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2024年にデビュー。古澤里紗、佐野愛花、板倉可奈、増田彩乃、川本笑瑠、梅田みゆ、真鍋凪咲、桜庭遥花の8人で構成される。メジャーデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか?」は初登場242位だったが、TikTokを中心にバイラルヒット。右肩上がりにじわじわと順位を上げていき、登場10週目で9位となり初のTOP10入りを果たした。これまでに18週連続TOP30入りする驚異的な粘りを見せ、今回三度目となるTOP10返り咲き。登場25週目で大ヒットの目安と言われる累積再生数1億回を突破する快進撃を続けている。メンバーは喜びのコメントを寄せ、川本は「1億回再生ってあまりにも大きな数字すぎてあまり想像ができなかったのですが、本当にたくさんのファンの方や、ファン以外の方もきっと聴いてくださったからこそ『かわいいだけじゃだめですか?』が広がっているんだなと思い、とてもうれしいです」と大喜び。板倉は「いつも『かわいいだけじゃだめですか?』や、CUTIE STREETの楽曲を聴いてくださりありがとうございます!CUTIE STREETはこれからもまだまだ大きなステージへ行けるように頑張っていくので一緒についてきてくれたらうれしいです!よろしくお願いします!」とさらなる飛躍を誓っている。■高3のシンガー・ソングライター AKASAKIが初の1億回突破高校3年生のシンガー・ソングライター、AKASAKIの「Bunny Girl」(週間再生数309.4万回/先週比7.3%減)が週間ストリーミングランキング36位にランクイン。累積再生数を1億286.9万回に伸ばし、2024年10月2日の配信開始からわずか22週目で、1億回の大台を突破した。同曲は2024/10/14付週間ストリーミングランキング36位に初登場。4週目に10位に入ると、9週連続でTOP10入り(最高位4位)。初登場から最新の25/3/10付まで22週連続でTOP50をキープしている。AKASAKIは「僕は高校生の間に音楽活動で結果を出すことが、卒業後も音楽を続けるための両親との約束でした。なので、まずは『Bunny Girl』が累積再生数1億回を突破するという形で、結果を残すことができてうれしいです。そして何より、僕の曲をこれだけ多くの人に聴いていただけているということが、とにかくうれしいです」と大喜び。今後の活動について、「僕は今年の3月で高校を卒業しますが、今後は楽曲のリリースはもちろんのことライブやフェスなど活動の場をさらに広げていきたいと思っています。2025年のAKASAKIは、もっとみんなをワクワクさせるのでぜひお楽しみにしていてください。『輝く!日本レコード大賞』の新人賞と、『NHK紅白歌合戦』出場を目指します!」と具体的な目標も掲げた。