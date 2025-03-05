＜個人投資家の予想＞ 03月05日 09時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(3382) セブン＆アイ 東証プライム
(3770) ザッパラス 東証スタンダード
(3823) ＷＨＤＣ 東証スタンダード
(6522) アスタリスク 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6920) レーザーテク 東証プライム
(215A) タイミー 東証グロース
(2432) ディーエヌエ 東証プライム
(9310) トランシティ 東証プライム
(3823) ＷＨＤＣ 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(3382) セブン＆アイ 東証プライム
(3770) ザッパラス 東証スタンダード
(3823) ＷＨＤＣ 東証スタンダード
(6522) アスタリスク 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6920) レーザーテク 東証プライム
(215A) タイミー 東証グロース
(2432) ディーエヌエ 東証プライム
(9310) トランシティ 東証プライム
(3823) ＷＨＤＣ 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS