¥Ï¥ê¡¼¿ù»³¡¢Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤á¤°¤ê¼Õºá¡ÖÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ï¥ê¡¼¿ù»³¡Ê40¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£2Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¿ù»³¤Ï¡Ö»ä¤«¤é¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Öº£²ó¤ÎÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¡¢ONE TOKYO GLOBAL¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¼çºÅ¼Ô¤ÎÍ¶Æ³¤Ë½¾¤Ã¤ÆB¥Ö¥í¥Ã¥¯¸åÊý¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¡ÖËÜÍè¼«Ê¬¤ÏC¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥¼¥Ã¥±¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢C¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÌá¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÇ§¼±¤Î´Å¤µ¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿Êý¡¹¤òÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¿ù»³¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½Ð¾ì¤·¤¿Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î¿Í¤¬ÌÜ·â¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢C¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤ËB¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥Þ¥º¥¤¤Ç¤¹¤è¡£µ¬Äê¤Ë¤è¤ê¼º³Ê¤Ç¤¹¡×¡ÖB¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤Îµõµ¶¿½¹ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¸ø¼°µÏ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤È³§¤µ¤ó¤Ë¸í²ò¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¡Ö½êÄê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤è¤êÁ°¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤é¼º³Ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿ù»³¤Ïº£²ó¤Î·ï¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ËÂ§¤Ã¤¿¾å¤Ç¶¥µ»¤Ë»²²Ã¤·¡¢Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¹ñÆâµÚ¤Ó³¤³°¤ÎÉáµÚ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£