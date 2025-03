¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥Õ¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡ª¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡¿TIAD¡¢¥ª¡¼¥È¥°¥é¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖHarry Winstonüýs Spring Floral ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×

ハリー・ウィンストンは、名古屋のライフスタイル・ラグジュアリーホテル「TIAD, オートグラフ コレクション」とのコラボレーションにより、“Harry Winston’s Spring Floral”アフタヌーンティーを、2025年4月1日(火)から5月31日(土)まで開催します。

“Harry Winston’s Spring Floral”アフタヌーンティー

期間:2025年4月1日(火)〜5月31日(土)

時間:平日3階「The Lounge」にて11:30、14:30または17:30

土日祝5階「Table For Tomorrow」にて14:00または15:00

料金:おひとり様 7,500円(サービス料・消費税込)

場所:TIAD, オートグラフ コレクション

愛知県名古屋市中区栄5-15-19

1932年にニューヨークで創業したハリー・ウィンストンは、「キング・オブ・ダイヤモンド」、「スター達のジュエラー」と称され世界中の人々を魅了する、世界最高峰のハイジュエラーです。

自然の生み出す究極の美しさに生涯魅了され続けた創始者ハリー・ウィンストンは、満開に咲き誇る花々の完璧な造形美を、永遠の輝きを宿すジュエリーとして表現することに情熱を注ぎました。

今日も、自然美はブランドのミューズであり、野に咲く色とりどりの花々の繊細な美しさを昇華させたハリー・ウィンストンの魅惑的なジュエリーデザインは、自然とロマンスが紡ぐ詩情に捧げる、唯一無二の賛歌です。

TIAD, オートグラフ コレクションとの2回目のコラボレーションとなる今回のアフタヌーンティーでは、“Harry Winston’s Spring Floral”をテーマに、至高の輝きと美しさを湛えるハリー・ウィンストンのジュエルの花々が彩る、色鮮やかで優美な世界を表現しています。

きらめく陽光の中で花々が生命力を最も輝かせる美しい季節に、「リリークラスター」をはじめとするハリー・ウィンストンを代表するフラワーモチーフのジュエリー・コレクションにインスパイアされた特別メニューとともに、優雅なティータイムを楽しめます。

期間中にアフタヌーンティーを注文いただいた方には、オリジナルギフトを用意します(数量限定)。

<予約・お問い合わせ>

2025年3月1日(土)より先行予約受付開始

TEL : 052-212-5888(10時〜22時)

Email: restaurant-rsv@hotel-tiad.com

