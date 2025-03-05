¤³¤ì¤Ç13Ëü4000±ß¼è¤êÌá¤»¤ë¡ÄŽ¢¾¯¤·¤Ç¤â»ÅÁ÷¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐOKŽ£³ÎÄê¿½¹ð¤ÇÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¿Æ¤òÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ëÊýË¡
¢£¿ô½½Ëü±ß¤ÎÀáÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â
±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ½»¤à¿Æ¤äÁÄÉãÊì¤Ç¤âÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÀáÀÇ¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤È¤Þ¤º¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±µï¤ÏÉÞÍÜ¤ÎÉ¬¿Ü¾ò·ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹âÎð¤Î¤´Î¾¿Æ¤Î¾ì¹ç¡¢Ìµ¿¦¤«Ç¯¶âÊë¤é¤·¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤é¡¢ÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤Ç¤¹¡£¿Æ¤òÉÞÍÜ¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¿ô½½Ëü±ßÃ±°Ì¤ÎÀáÀÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À§Èó¤³¤³¤Ç¿Æ¤òÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ëÊýË¡¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡Ú¿Æ¤òÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ë¾ò·ï¡Û¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ì¤ÐÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ë
¡ 6¿ÆÅùÆâ¤Î·ìÂ²¤ª¤è¤Ó3¿ÆÅùÆâ¤Î°ùÂ²¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¢ Ç¼ÀÇ¼Ô¤ÈÀ¸·×¤ò°ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
£ ¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤¬Ç¯48Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¤ ÀÄ¿§¿½¹ð¤äÇò¿§¿½¹ð¤ÎÀì½¾¼ÔµëÍ¿¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È
¥ Â¾¤Î¿Í¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È
¢£ÇÛ¶ö¼Ô¤Î¿Æ¤äÁÄÉãÊì¤âOK
¡ 6¿ÆÅùÆâ¤Î·ìÂ²¤ª¤è¤Ó3¿ÆÅùÆâ¤Î°ùÂ²¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
ÉÞÍÜ¤Ë¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ï¹¤¯¡¢¿ÞÉ½1¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÆÂ²¤ÏÉÞÍÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¿Æ¤äÁÄÉãÊì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Î¿Æ¤äÁÄÉãÊì¤âÉÞÍÜ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Í×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÀáÀÇ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢ Ç¼ÀÇ¼Ô¤ÈÀ¸·×¤ò°ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢À¸³èÈñ¤äÎÅÍÜÈñ¤Ê¤É¤Î»ÅÁ÷¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£»ÅÁ÷¤ê¤Î³Û¤Ë¤Ï´ð½à¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÀ¸·×°ì¡×¤Ê¤É¤È¤ß¤ë¤È¡¢À¸³èÈñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÄã¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ç¯¤ÎÅÓÃæ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬
£ ÉÞÍÜ¤µ¤ì¤ë¿Í¤Î¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤¬Ç¯48Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
ÉÞÍÜ¤Ë¤¤¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¼ýÆþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½êÆÀ¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤Î¼ýÆþ¤¬Ç¯¶â¤À¤±¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤¬158Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡Ê65ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Æ¤Î¾ì¹ç108Ëü±ß°Ê²¼¡Ë¡£
Ç¯¤ÎÅÓÃæ¤Ç¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢²þ¤á¤ÆÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç¯¤ÎÅÓÃæ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Î½êÆÀ¤ÇÉÞÍÜ¤ÎÈ½Äê¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë¡¢À¸Á°¤ÏÇ¯¶â¼ýÆþ¤¬Ç¯200Ëü±ß¤ÇÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Æ¤¬6·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ï100Ëü±ß¤È¤Ê¤ê½êÆÀÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°äÂ²Ç¯¶â¤Ï½êÆÀÀÇ¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤Èó²ÝÀÇ½êÆÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¯¤é¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â½êÆÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ ÀÄ¿§¿½¹ð¤äÇò¿§¿½¹ð¤ÎÀì½¾¼ÔµëÍ¿¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È
¸Ä¿Í»ö¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÆÂ²¤«¤é¡¢Àì½¾¼ÔµëÍ¿¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¶â³Û¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥ Â¾¤Î¿Í¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È
¤³¤ì¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¿Æ¤ò·»ÄïÆó¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÉÞÍÜ¤Ë¤¤¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬¤¿¤Þ¤Ëµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÞÍÜ¤ÏÃ¯¤«°ì¿Í¤Ë¤·¤«Æþ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÊì¿Æ¤¬Éã¿Æ¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÉÞÍÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Î¾¿Æ·òºß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÊÒÊý¤Î¿Æ¤À¤±¤òÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë
²¾¤Ë¡¢Éã¿Æ¤ÏÇ¯¶â¤¬Â¿¤¯ÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Êì¿Æ¤ÎÇ¯¶â³Û¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Êì¿Æ¤À¤±¤ò¼«Ê¬¤ÎÉÞÍÜ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸½ºßÉã¿Æ¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Éã¿Æ¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬¹â¤¤ÀÇ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Éã¿Æ¤ÎÉÞÍÜ¤ò³°¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤¿Êý¤¬ÀáÀÇ¸ú²Ì¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Êì¿Æ¤òÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢ÀáÀÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¤ò»ÅÁ÷¤ê¤Ë²ó¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¿Æ¤òÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ë¸ú²Ì
¿Æ¤òÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ë¤È½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤ò·×»»¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢½êÆÀ¹µ½ü¤È¤·¤Æ¿ÞÉ½2¤Î¶â³Û¤¬º¹¤·°ú¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
70ºÐ°Ê¾å¤ÎÊÌµï¤Î¿Æ¤òÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î¡¢½êÆÀÀÇÎ¨20¡ó¤Î¿Í¤ÎÀáÀÇ¸ú²Ì¤Ï¡¢
½»Ì±ÀÇ38Ëü±ß¡ß10¡ó¡á3Ëü8000±ß¡¡¹ç·×13Ëü4000±ß
¢£°åÎÅÈñ¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤â¹µ½ü¤Ç¤¤ë
ÉÞÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤Î°åÎÅÈñ¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤âÉéÃ´¤·¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î³Û¤â¹µ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ýÆþ¤Î¾¯¤Ê¤¤¿Æ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²¾¤Ë100Ëü±ß¤Î°åÎÅÈñ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤â¤½¤âÀÇ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ò½êÆÀÀÇÎ¨20¡ó¤Î»Ò¶¡¤¬¿Æ¤ÎÊ¬¤â°åÎÅÈñ¹µ½ü¤¹¤ì¤Ð¡¢½êÆÀÀÇ¤È½»Ì±ÀÇ¤Ç¤¶¤Ã¤¯¤ê30Ëü±ß¤ÎÀáÀÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò¼«Ê¬¤Î½êÆÀ¹µ½ü¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿Æ¤Î¸ýºÂ¤«¤é¤Î°ú¤Íî¤È¤·¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¸½¶âÊ§¤¤¤â¤·¤¯¤Ï¡¢»Ò¤ÎÄÌÄ¢¤«¤é¤Î°ú¤Íî¤È¤·¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿Æ¤Î¸ýºÂ¤«¤é°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿Æ¤¬Ê§¤Ã¤¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢»Ò¤Î¹µ½ü¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦Ê¹¤¯¤È¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ì²ó¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£²¾¤ËÊÝ¸±ÎÁ¤¬Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î8Ëü6000±ß¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢½êÆÀÀÇÎ¨20¡ó¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð½»Ì±ÀÇ¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÇ¯´Ö2Ëü5800±ß¤ÎÀáÀÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤ÆÂ»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Í×²ð¸î¤Î¿Æ¤Ï»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¿½ÀÁ¤¹¤ë
ÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤¬¾ã³²¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¾ã³²¼Ô¹µ½ü¡Ê°ìÈÌ¾ã³²¼Ô¤Î¾ì¹ç27Ëü±ß¡Ë¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ã³²¼Ô¹µ½ü¤Ï¡¢¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÍ×²ð¸î¾õÂÖ¤Î¿Í¤â¤ª½»¤Þ¤¤¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ã³²¼Ô¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¼ÔÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ç§Äê¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ì¤Ð²¾¤Ë½êÆÀÀÇÎ¨20¡ó¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¤ª¤è¤½8Ëü±ß¤ÎÀáÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À§Èó¿½ÀÁ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÇ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿Æ¤òÉÞÍÜ¤Ë¤¹¤ëÀáÀÇ¸ú²Ì¤Ï¤¢¤Ê¤É¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Æ¤òÉÞÍÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Æ¤È¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÀáÀÇ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¡¢°ÊÁ°¤«¤é¿Æ¤òÉÞÍÜ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë‼¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤Ï¡¢5Ç¯´Ö¤Ï´ÔÉÕ¿½¹ð¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£5Ç¯Ê¬¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹â³Û¤ÊÀÇ¶â¤¬¼è¤êÌá¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
----------
ÈÄÁÒ µþ¡Ê¤¤¤¿¤¯¤é¡¦¤ß¤ä¤³¡Ë
ÀÇÍý»Î¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¦ºâ»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡¢ÀÇÍý»ÎË¡¿ÍÅù¤ÇÀÇÍý»Î¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ë¡£³«¶ÈÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë½÷ÀÀÇÍý»Î¤ÎÁÈ¿¥¡¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¿¥Ã¥¯¥¹ÂåÉ½¡£¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤äÁ´¹ñ¤Ç¤Î¹Ö±é¡¢½ñÀÒ¤Î¼¹É®¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤âÂ¿¿ô¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÉ×¤ËÆÉ¤Þ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤ÁêÂ³¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÄêÇ¯Á°¸å¤Î¤ª¶â¤ÎÀµ²ò¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡ÊÀÇÍý»Î¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ÈÄÁÒ µþ¡Ë