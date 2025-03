カーセブンデジフィールドは、2025年3月1日(土)に、カーセブン23号鈴鹿店(三重県鈴鹿市)をフランチャイズチェーン店の運営から直営店に切り替え、リニューアルオープンしました。

カーセブン23号鈴鹿店「リニューアルオープン」

オープン日:2025年3月1日(土)

所在地 :三重県鈴鹿市南玉垣町2318-1

電話番号 :059-367-7299

営業時間 :10:00〜19:00

定休日 :毎週水曜日

カーセブンデジフィールドは、2025年3月1日(土)に、カーセブン23号鈴鹿店(三重県鈴鹿市)をフランチャイズチェーン店の運営から直営店に切り替え、リニューアルオープン。

■直営店の関東圏以外の初出店

今回リニューアルオープンする「カーセブン23号鈴鹿店」は、フランチャイズチェーン店の運営から直営店の運営に切り替えて出店をすることで、全国の主要エリアである東海地方において、より広範囲で多くのお客様にカーセブンのサービスを提供することを目的としています。

今後も全国の主要エリアにおいて、直営店の出店を強めチェーン全体のブランド力の強化を図っていきます。

■カーセブン23号鈴鹿店

カーセブン23号鈴鹿店は「国道23号」沿いに面し、近くには、「MEGAドン・キホーテUNY鈴鹿店」などの大型商業施設や店舗が多数立ち並び、一日を通じて車の往来が絶えない好立地です。

多くのお客様が通りがかりに店舗を認知し、その後のご来店につながることも期待しています。

展示面積は約470坪、展示場は40台以上の展示スペースを有し、販売と買取の両面に強く、安心な自動車の売り買いを地域の皆様に提供していきます。

カーセブンは今後とも買取と販売の安心ナンバーワンブランドを目指し、更なる店舗網拡大を図っていきます。

■カーセブンの概要

名称 : 株式会社カーセブンデジフィールド

代表者 : 代表取締役兼社長執行役員 井上 貴之

事業内容: 自動車の小売と買取のFCチェーン「カーセブン」の運営と

自動車流通関連業界の業務効率化を支援するプラットフォームの提供

所在地 : 〒141-0032 東京都品川区大崎2丁目11番1号 大崎ウィズタワー23階

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 直営店の出店を強めチェーン全体のブランド力の強化!カーセブン23号鈴鹿店「リニューアルオープン」 appeared first on Dtimes.