価格交渉機能が追加！ブラバン

ブラバン

ブランドバンクは、高級ブランド時計、バッグ、小物等に特化したCtoCフリマサイト「ブラバン」に、価格交渉機能を追加し、一般の方だけでなく業者の方も出品や購入が可能な「日本一安く販売、日本一高く還元」を目指すブランドバンクフリマサイトを正式にリリース。

出品者へ直接価格交渉が可能に

【価格交渉機能の追加で、よりお得でスムーズな取引を実現】

「ブラバン」は、鑑定済みのブランド品のみを取り扱う安心・安全なフリマサイトとして、多くの方に利用されています。

今回、利用者からの要望にお応えし、出品者と購入者が直接価格交渉を行える機能を追加しました。

【価格交渉機能の利用方法】

1. 出品されている商品ページ内の「価格交渉」ボタンをタップ

2. 交渉したい金額を入力し、出品者に送信

3. 出品者は価格交渉の通知を受け取り、内容を確認して承認または再交渉を行います。

これにより、購入者は希望価格で商品を購入できる可能性が広がり、出品者も柔軟な価格設定が可能となります。

【改めて「ブラバン」とは?】

従来のフリマサイトでは、基準外商品の混入や取引トラブルのリスクが課題として挙げられていました。

そこで「ブラバン」は、長年の実績を持つ鑑別士による厳正な鑑別を導入。

出品されるすべての商品を鑑別することで、利用者に安心してブランド品を購入いただける環境を提供します。

フリマサイト「ブラバン」TOPページ

フリマサイト「ブラバン」商品ページ

さらに、大手フリマサイトの手数料と比較し、「ブラバン」はより低い手数料率で利用できます。

これにより、出品者様は、より多くの利益を確保することができ、販売価格を抑えることも可能になります。

また、月間総再生回数250万回を超えるYouTubeチャンネルや、総フォロワー数28万人のInstagramを駆使し、一人ひとりのニーズに合わせた情報発信を行うことで、最適な商品紹介を展開しています

【「ブラバン」の特長】

・鑑定済みで安心・安全 :出品されるブランド品はすべて鑑定済み。

・取引トラブルゼロ :ブランドバンクが取引を仲介し、トラブルを防止。

・価格交渉でさらにお得に:売り手と買い手が直接価格交渉が可能。

・出品手数料の低さ :大手フリマサイトと比較し、より低い手数料率で利用可能。

・豊富な販売チャネル :YouTubeやInstagramなど、多様なチャネルを活用した集客。

【「ブラバン」が解決する課題】

・従来のフリマサイトにおける基準外商品混入のリスク

・取引におけるトラブル(商品が届かない、基準外商品だった等)

・欲しい商品になかなか出会えない

・価格交渉がしづらい

・同業者にとっての新たな販売網の不足

・大手フリマサイトの手数料の高騰

