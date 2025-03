北海道産の厳選素材を使用！ラーメン札幌一粒庵「生麺 1食 元気のでるみそラーメン」

札幌駅前の「ラーメン札幌一粒庵」で販売してきた「生麺 1食 元気のでるみそラーメン」が、今回パッケージをリニューアルしました。

今回のリニューアルでは、よりシンプルで洗練されたデザインを採用し、お店のこだわりが伝わるパッケージへと進化しました。

ラーメン札幌一粒庵「生麺 1食 元気のでるみそラーメン」

発売日 : 2025年3月1日

※店頭販売あり

これまでの家庭用ラーメンの概念を超えた、まるでお店で食べるような一杯。

これまでの家庭用ラーメンの概念を超えた、まるでお店で食べるような一杯。

北海道産の厳選素材を使用し、職人の技術を活かした仕上がりになっています。

【リニューアルのポイント】

●店主監修のもと、デザインを一新。

商品の特徴をより分かりやすく表現

●スタンドパック仕様に変更し、安定感を向上

●「北のブランド2025」認証マークを取得し、品質の高さを証明

「北のブランド」は、札幌商工会議所が2004年より認証を行っている制度で、北海道を代表する優れた製品・技術を厳選するものです。

<選考基準>

1. 高い品質の商品であるか

2. 独自の技術により開発された商品であるか

3. 地域制のある商品であるか

今回、同店のご家庭用生ラーメンがその品質とこだわりを評価され、認証を取得しました。

生麺1食 デザイン表

【こだわりの麺】

「ラーメン札幌一粒庵」の生ラーメンの麺は、これまで多くのお客様からご好評をいただいており、7年間に渡る自家製麺の経験をもとに、北海道産小麦の長所を最大限に活かしたオリジナルレシピで作られています。

また、この商品の麺は、ISO22000認証を取得したカネジン食品株式会社の製造工場にて、同店のオリジナルレシピを忠実に再現。

北海道産小麦100%使用

【製品特徴】

●北海道産小麦100%使用。

札幌ラーメンの魅力であるコシの強い麺

●「ラーメン札幌一粒庵」ならではの北海道産小麦本来の風味を活かした仕上がり

●北海道産大豆100%使用の味噌を使った特製スープ

●北海道産行者にんにく配合。

より深みのある味わいを実現

内容量もご家庭用ラーメンとしては贅沢な麺130g+スープ63g。

ボリュームのある一杯を、ご家族で楽しめます。

【店舗概要】

店舗名 : ラーメン札幌一粒庵

所在地 : 北海道札幌市中央区北4条西1丁目1番 ホクレンビル地下1階

アクセス: JR札幌駅南口より徒歩3分 出口23番より徒歩1分

