俳優の別所哲也が代表取締役を務めるビジュアルボイスが運営するショートフィルム専門のオンラインシアター「ブリリア ショートショートシアター オンライン」は5日から、女性の物語を描くショートフィルムを特集する。1904年3月8日、アメリカ・ニューヨークで女性労働者が婦人参政権を求めてデモを起こしたのが起源となり制定された国際女性デー、そしてこの日を起点にこれまでの女性の歴史や貢献、活動などにより焦点を当てる女性史月間の3月。同社は、フランス、イラン、イスラエル、ポーランドよりキュレーションした、女性の物語を描くショートフィルムを特集する。

きょう5日から配信をスタートするのは、ル・コルビジェがその才能に嫉妬したとも言われる、実在したアイルランドの女性建築家、アイリーン・グレイのエピソードをモチーフにしたショートフィルム『アイリーン・グレイの孤独(E FOR EILEEN)』。彼女が実際に建築した海辺のヴィラ「E.1027」で撮影が行われたこだわりの作品。美しくハイセンスなヴィラと裏腹に、アイリーンがもがき苦しむ。第2週目となる12日には、幼い子どもたちに課せられた服装の慣習から社会を風刺する、イランならではの表現方法に注目したいアニメーション『制服の下の私(Our Uniform)』。第3週目となる19日には、イスラエル発、風変わりなレズビアンの母親と思春期入口の息子との親子ドラマ『エリシャの手紙(More Than Friends)]』が登場。男性監督作品ながらジェンダーの葛藤を生きてきた現代の母親の視点を巧みに描く。最終週となる第4週目の26日には、1939年のポーランド、ポドハレを舞台に、レジスタンスに参加するスキーの得意な15才の少女マグダの奮闘を描く、実話をもとにしたアニメーション『マグダ(MAGDA)』を配信する。■『アイリーン・グレイの孤独』(E FOR EILEEN)監督:Brennan Gerard & Ryan Kelly/フランス/ドラマ/2023/23:35/3月5日配信アイルランド生まれの女性建築家アイリーン・グレイと、後に「近代建築の巨匠」と呼ばれるようになるル・コルビュジエとの、海辺のヴィラ「E.1027」*をめぐって起きた確執からインスパイアされ制作されたドラマ作品。アイリーンは彼女がデザインし建てた海辺の家*でバカンス最後の日を過ごしていた。彼女の孤独は昔なじみの友人たちの訪問により壊される。過去の苦悩に沈まないようにー彼女は一人、何かを求めもがく。■『制服の下の私』(Our Uniform)監督:Yegane Moghaddam/イラン/アニメーション/2023/7:00/3月12日配信少女は昔着ていたユニフォームの折り目や布地から学生時代の思い出をひも解く。幼い子どもたちに課せられた服装の慣習から社会を風刺するアニメーション作品。■『エリシャの手紙』(More than Friends)監督:Omri Laron/イスラエル/ドラマ/2023/19:00/3月19日配信風変わりなレズビアンの母親は、11歳の息子が書いた、男の子宛てのラブレターを見つける。息子の社会的地位を不安に思った彼女は、息子から目を離さないよう誕生日パーティーに潜り込む。■『マグダ』(Magda)監督:Adela Kaczmarek/ポーランド/アニメーション/2022/9:00/3月26日配信ポーランドのポドハレ、1939年の冬。スキーの得意なマグダ(15歳)は突然のドイツ軍の侵攻から、抵抗運動、レジスタンスに参加する。ある日、彼女は23人のパイロットのグループが国境を越えなければならないことを知る。雪の中、全速力で滑りながら銃を撃つゲシュタポ(ナチス兵)の追っ手が迫る中、マグダは危険な計画を思いつく。