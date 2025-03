プレミアリーグファンならば、ティム・ハワード氏と言えばエヴァートンでの活躍を思い浮かべるだろう。しかし、彼のイングランドでのキャリアはマンチェスター・ユナイテッドで始まった。デビュー戦でハーフタイムにサー・アレックス・ファーガソンから“洗礼”を浴びたようだ。『TBR Football』が伝えている。



2003-04シーズンに、マンUはMLSのメトロスターズ(現ニューヨーク・レッドブルズ)からハワード氏を獲得した。サー・アレックス・ファーガソンの下で公式戦44試合に出場し、FAカップとリーグカップのタイトルを手にしている。加入したシーズンの序盤はファビアン・バルテズに代わって正GKとして活躍するも、チャンピオンズリーグ準々決勝のFCポルト戦で終了間際にシュートをうまく弾ききれず、ポルトにゴールを許して敗退してしまった。そこからスランプに陥り、2005年に加入してきたエトヴィン・ファン・デル・サールにポジションを奪われてしまった。





09.03.04: Costinha's last-minute equaliser at Old Trafford sends Porto through to the last eight...@FCPorto || #UCL pic.twitter.com/qahsAZHTEm