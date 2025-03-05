【韓国】
実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第4四半期）08:00　
予想　0.1%　前回　0.1%（前期比)
予想　1.3%　前回　1.2%（前年比)

【豪州】
実質ＧＤＰ（2024年 第4四半期）09:30　
予想　0.6%　前回　0.3%（前期比)
予想　1.3%　前回　0.8%（前年比)

【シンガポール】
小売売上高（1月）14:00　
予想　N/A　前回　-1.5%（前月比)　
予想　N/A　前回　-2.9%（前年比)

【スイス】
消費者物価指数（CPI）（2月）16:30　
予想　N/A　前回　-0.1%（前月比)　
予想　N/A　前回　0.4%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（2月）17:55
予想　52.2　前回　52.2（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）18:00
予想　50.7　前回　50.7（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（1月）19:00　
予想　N/A　前回　0.4%（前月比)
予想　N/A　前回　0.0%（前年比)

【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）18:30
予想　51.1　前回　51.1（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（02/22 - 02/28）21:00
予想　N/A　前回　-1.2%（前週比)

ADP雇用者数（2月）22:15
予想　13.5万人　前回　18.3万人（前月比)

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）23:45
予想　49.7　前回　49.7（非製造業PMI・確報値)
予想　50.4　前回　50.4（コンポジットPMI・確報値)

製造業新規受注（1月）6日00:00
予想　1.1%　前回　-0.9%（前月比)

ISM非製造業景気指数（2月）6日00:00　
予想　53.0　前回　52.8（ISM非製造業景気指数)

耐久財受注（確報値）（1月）6日00:00
予想　N/A　前回　3.1%（前月比)
予想　N/A　前回　0.0%（輸送除くコア・前月比)

※予定は変更することがあります