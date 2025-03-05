【韓国】

実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第4四半期）08:00

予想 0.1% 前回 0.1%（前期比)

予想 1.3% 前回 1.2%（前年比)



【豪州】

実質ＧＤＰ（2024年 第4四半期）09:30

予想 0.6% 前回 0.3%（前期比)

予想 1.3% 前回 0.8%（前年比)



【シンガポール】

小売売上高（1月）14:00

予想 N/A 前回 -1.5%（前月比)

予想 N/A 前回 -2.9%（前年比)



【スイス】

消費者物価指数（CPI）（2月）16:30

予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)

予想 N/A 前回 0.4%（前年比)



【ユーロ圏】

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（2月）17:55

予想 52.2 前回 52.2（非製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）18:00

予想 50.7 前回 50.7（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（1月）19:00

予想 N/A 前回 0.4%（前月比)

予想 N/A 前回 0.0%（前年比)



【英国】

サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）18:30

予想 51.1 前回 51.1（サービス業PMI（購買担当者指数）)



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（02/22 - 02/28）21:00

予想 N/A 前回 -1.2%（前週比)



ADP雇用者数（2月）22:15

予想 13.5万人 前回 18.3万人（前月比)



PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）23:45

予想 49.7 前回 49.7（非製造業PMI・確報値)

予想 50.4 前回 50.4（コンポジットPMI・確報値)



製造業新規受注（1月）6日00:00

予想 1.1% 前回 -0.9%（前月比)



ISM非製造業景気指数（2月）6日00:00

予想 53.0 前回 52.8（ISM非製造業景気指数)



耐久財受注（確報値）（1月）6日00:00

予想 N/A 前回 3.1%（前月比)

予想 N/A 前回 0.0%（輸送除くコア・前月比)



※予定は変更することがあります

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