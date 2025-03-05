本日の予定【発言・イベント】
9:00-9:30 植田日銀総裁と加藤財務相、IMF主催「アジアとIMF：協力を通じたレジリエンス」挨拶
10:10 日銀国債買い入れオペ（1年、1-3年、3-5年、10-25年）
10:30 内田日銀副総裁、金融経済懇談会で挨拶
11:10 トランプ米大統領、上下両院合同会議で施政方針演説「アメリカンドリームの再生」
13:30-13:45 黒田前日銀総裁、IMF主催「アジアとIMF：協力を通じたレジリエンス」講演
13:45-14:45 三村財務官、IMF主催「アジアとIMF：協力を通じたレジリエンス」討論会参加
14:00 内田日銀副総裁、金融経済懇談会で会見
23:30 英中銀ベイリー総裁、ピル氏、テイラー委員、グリーン委員、財務委員会出席
6日0:30 米週間原油在庫統計
4:00 米地区連銀経済報告（ベージュブック）
トランプ米大統領、カナダとメキシコに対する関税を引き下げる可能性
中国全国人民代表大会（全人代）開幕（11日閉幕）
※予定は変更することがあります
10:10 日銀国債買い入れオペ（1年、1-3年、3-5年、10-25年）
10:30 内田日銀副総裁、金融経済懇談会で挨拶
11:10 トランプ米大統領、上下両院合同会議で施政方針演説「アメリカンドリームの再生」
13:30-13:45 黒田前日銀総裁、IMF主催「アジアとIMF：協力を通じたレジリエンス」講演
13:45-14:45 三村財務官、IMF主催「アジアとIMF：協力を通じたレジリエンス」討論会参加
14:00 内田日銀副総裁、金融経済懇談会で会見
23:30 英中銀ベイリー総裁、ピル氏、テイラー委員、グリーン委員、財務委員会出席
6日0:30 米週間原油在庫統計
4:00 米地区連銀経済報告（ベージュブック）
トランプ米大統領、カナダとメキシコに対する関税を引き下げる可能性
中国全国人民代表大会（全人代）開幕（11日閉幕）
※予定は変更することがあります