　5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比410円安の3万6950円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40839.41円　　ボリンジャーバンド3σ
40123.08円　　ボリンジャーバンド2σ
39406.74円　　ボリンジャーバンド1σ
39340.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39130.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38939.47円　　75日移動平均
38690.40円　　25日移動平均
38650.35円　　200日移動平均
38435.00円　　一目均衡表・基準線
37974.06円　　ボリンジャーバンド-1σ
37720.00円　　一目均衡表・転換線
37516.00円　　5日移動平均
37331.18円　　4日日経平均株価現物終値
37257.72円　　ボリンジャーバンド2σ
36950.00円　　5日夜間取引終値
36541.39円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース