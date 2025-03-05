日経225先物テクニカルポイント（5日夜間取引終了時点）
5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比410円安の3万6950円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40839.41円 ボリンジャーバンド3σ
40123.08円 ボリンジャーバンド2σ
39406.74円 ボリンジャーバンド1σ
39340.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39130.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38939.47円 75日移動平均
38690.40円 25日移動平均
38650.35円 200日移動平均
38435.00円 一目均衡表・基準線
37974.06円 ボリンジャーバンド-1σ
37720.00円 一目均衡表・転換線
37516.00円 5日移動平均
37331.18円 4日日経平均株価現物終値
37257.72円 ボリンジャーバンド2σ
36950.00円 5日夜間取引終値
36541.39円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40839.41円 ボリンジャーバンド3σ
40123.08円 ボリンジャーバンド2σ
39406.74円 ボリンジャーバンド1σ
39340.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39130.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38939.47円 75日移動平均
38690.40円 25日移動平均
38650.35円 200日移動平均
38435.00円 一目均衡表・基準線
37974.06円 ボリンジャーバンド-1σ
37720.00円 一目均衡表・転換線
37516.00円 5日移動平均
37331.18円 4日日経平均株価現物終値
37257.72円 ボリンジャーバンド2σ
36950.00円 5日夜間取引終値
36541.39円 ボリンジャーバンド3σ
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