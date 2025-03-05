ÅìµþÅÔ¿´¤Çº£µ¨½éÀÑÀã¡¡´ØÅì¤ÏÀã¤ä±«¤Î¥Ô¡¼¥¯²á¤®¤Æ¤âÏ©ÌÌ¾õ¶·¤ËÃí°Õ¡¡´ä¼ê¸©ÂçÁ¥ÅÏ¤Ç¤â¤è¤¦¤ä¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¹ß¿å¤Ë
¤±¤µ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï´ØÅì¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤â¤³¤ÎÅß°Ê¹ß¡¢½é¤á¤ÆÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°4»þ¸½ºß¤ÎºÇ¿¼ÀÑÀã¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç1¥»¥ó¥Á¡¢Á°¶¶¤Ç¤ÏÃ»»þ´Ö¤Ç3·î»Ë¾åºÇ¤â¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Àã¤¬¹ß¤ê¡¢14¥»¥ó¥Á¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«¤Ï¤ª½Ð¤«¤±Á°¤Ë¸òÄÌ¾ðÊó¤Î³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿åÊ¬¤ÎÂ¿¤¤Àã¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤Î»þ¤ÏÏ©ÌÌ¾õ¶·¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Ï¡¢´ØÅì¤ÎÊ¿ÃÏ¤ÏÄ«¤Ë¤ÏÀã¤¬±«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃëÁ°¤Ë¤Ï»³±è¤¤¤â±«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
»³ÎÓ²ÐºÒ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë´ä¼ê¤ÎÂçÁ¥ÅÏ¤â¡¢1¤«·î°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¹ß¿å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂçÁ¥ÅÏ¤Ï¼¡Âè¤ËÀã¤¬±«¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ä¼ê¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤ÏÌë¤Þ¤ÇÀã¤Ç¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¾ÆüËÜ¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Î±è´ßÉô¤Û¤ÉÀ²¤ì´Ö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»³±¢¤ä¶áµ¦¤Ê¤É±«¤Î¹ß¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Æì¤âÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢±«¤Î¹ß¤êÊý¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤Ï²ò¾Ã¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ç10¡î°Ê¾å¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢À¾ÆüËÜ¤Ï¼¡Âè¤Ë´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢ËÌÉ÷¤¬Îä¤¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Åìµþ¤Ï11¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢´ØÅì¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Î¤¬Ìë¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ä«¤Ë¤Ï´¨¤µ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò²á¤®¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤â¤Ò¤È·å¤Ç·Ð²á¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤â¿¿Åß¤Î´¨¤µÂÐºö¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤âµ¤²¹¤ÎÊÑÆ°¤¬·ã¤·¤¯¡¢Åß¤È½Õ¤Èµ¨Àá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À²¤ì¤ëÆü¤ÏÄ«ÈÕ¤ÈÃë´Ö¤Î´¨ÃÈº¹¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£