¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É¤Î¥Ïー¥È¤ò¼ÍÈ´¤¤¤¿¡¢¥¤¥±¥á¥óÂç³ØÀ¸±ØÅÁ¥é¥ó¥Êー¤È¤Ï¡Ä¡©¡¡¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ÆÏÃ¤¬Á´Á³Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×
¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤¬400Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î°¤Éô¤Ê¤Ä¤¤¬¡¢¥á¥í¥á¥í¤Ë¡ª¡¡Èà½÷¤¬¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢3·î16Æü¤Ë³«ºÅ¤¬Ç÷¤Ã¤¿¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî³«ºÅµÇ° ACN EXPO EKIDEN 2025¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÂç³ØÀ¸Áª¼ê¤À¡£¤½¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ëÁª¼ê¤È¤Ï¡Ä¡Ä!?
¡ÚÆ°²è¡Û¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É¤Ê°µÅÝÅª¥¹¥¿¥¤¥ë¡ª¡¡¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤·¤¿°¤Éô¤Ê¤Ä¤¤Ë¡¢¤Ú¤³¤Ñ¤Ï¡Ä¡Ä!?
°¤Éô¤Ê¤Ä¤¤¬¥Ïー¥È¤ò¼ÍÈ´¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜÎ¦¾å¶¥µ»Éô¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¾å¸¶Î°æÆÁª¼ê¤À¡£Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2024Ç¯¤Ë½Ð±À±ØÅÁ¡Ê½Ð±ÀÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´±ØÅÁ¶¥Áö¡Ë¤È¡¢Âè56²óÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Î2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¡£¾å¸¶Áª¼ê¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥É¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥¹¥Ôー¥É¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¡¢½Ð±À±ØÅÁ¤Ç¤Ï5¶è¤Î¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥«ー¤òÌ³¤á¡¢¥´ー¥ë¥Æー¥×¤òÀÚ¤êÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾å¸¶Áª¼ê¤ÏÂ¾¹»¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡¢¶ðß·Âç³Ø¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢Âç³ØÀ¸¥Áー¥à¤Ë¤ÏÀäÂÐÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£¼Â¶ÈÃÄ¥Áー¥à¤Ë¤âÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡Ö¼Â¶ÈÃÄ¤Î¥Ë¥åー¥¤¥äー±ØÅÁ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥Áー¥à¤È¤«¡¢°ì³Ñ¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥Ã¥Á¥ê¤È¤·¤¿Æó½ÅâÛ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢À°¤Ã¤¿´éÎ©¤Á¤Î¾å¸¶Áª¼ê¤Ë¡¢°¤Éô¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ÆÏÃ¤¬Á´Á³Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤Î¾¾±¢»ûÂÀÍ¦¡Ê¤Ú¤³¤Ñ¡Ë¤Ë¡¢¡ÖÏÃ¤ÏÆþ¤ì¤í¤ä¡ª¡×¤È¾Ð¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Âç³Ø¤È¼Â¶ÈÃÄ¤Î¥Áー¥à¤¬Ä¾ÀÜÂÐ·è¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ÎACN¥¨¥¥¹¥Ý±ØÅÁ¡£Âç³ØÏÈ¤Ë¤ÏÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤Î¤Û¤«¡¢¶ðß·Âç³Ø¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡¢ÁÏ²ÁÂç³Ø¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¡¢¾ëÀ¾Âç³Ø¡¢Î©¶µÂç³Ø¡¢ÄëµþÂç³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿´ØÅìÀª¤Î¤Û¤«¡¢´ØÀ¾¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿´ØÀ¾³ØÏ¢ÁªÈ´¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¼Â¶ÈÃÄÏÈ¤Ë¤Ï¡¢°°²½À®¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¢GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¡¢½»Í§ÅÅ¹©¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡¢°ÂÀîÅÅµ¡¡¢Kao¡¢¥í¥¸¥¹¥Æ¥£ー¥É¡¢¤½¤·¤Æ¼Â¶ÈÃÄÏ¢¹çÁªÈ´¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¡£
Âçºå¤ÎËüÇîµÇ°¸ø±à¤«¤éÌ´½§¤Þ¤Ç¤ÎÁ´7¶è´ÖÌó55¥¥í¤Î¥³ー¥¹¤ò¶î¤±È´¤±¡¢ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¥Áー¥à¤Ê¤Î¤«!?¡¡¤Ê¤ª¡¢ACN¥¨¥¥¹¥Ý±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÃíÌÜ¥é¥ó¥Êー¤Ï¡¢3·î2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Ú¤³¤Ñ¤Î¤Þ¤ë¥¹¥Ý¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£