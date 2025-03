女優の仲里依紗(35)が4日、自身のインスタグラムを更新。米ルイジアナ州ニューオリンズで開催された米フットボーリーグ(NFL)王者決定戦「スーパーボウル」を生観戦したことを報告した。

「I had a valuable experience.Thank you so much」とつづり、米歌手テイラー・スウィフトの恋人でカンザスシティ・チーフスのトラビス・ケルシー選手のユニホームを着用した姿など、現地で撮影した写真を複数枚アップした。

この投稿にふぉろわーからは「いいなー。楽しそうやな」「かっこいいね」「アメカジモードな里依紗ちゃん大好き」などのコメントが寄せられた。