ダンス&ボーイズグループ・ONE N’ ONLY(関哲汰、沢村玲、山下永玖、高尾颯斗、草川直弥)が、5日までに個人インスタグラムを更新。上村謙信のグループ脱退及び所属事務所との契約解除を受け、心境をつづった。関は「いきなりのことで正直頭が真っ白です。6人のワンエンを応援してくれたSWAGの皆さんに心配をお掛けしてしまって本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです」、沢村は「僕らメンバーも突然のことで気持ちの整理がついていません。SWAGに心配や不安な気持ちにさせてしまってると思うと胸が痛いです」と思いを吐露。高尾は「いつも応援してくださっている皆さん、SWAGのみんなを不安や悲しい気持ちにさせてしまい申し訳ないです」、草川は「僕たちも気持ちの整理がまだついていません SWAGの皆んなに心配や不安の思いをさせてしまってごめんなさい 自分自身の気持ちが落ち着いたらまた発信していこうと思います」と伝え、山下は「今すぐに切り替えることは難しいけど僕らは前向いてまた頑張っていきたいと思います」とつづった。

同日、ONE N’ ONLY公式サイトは「メンバー上村謙信の重大なコンプライアンス違反が判明いたしましたため、本日3月4日付にてグループの脱退及び、株式会社スターダストプロモーションとのマネジメント契約を解除しましたことをお知らせ致します」と発表。「SWAGの皆様、関係各位におかれましては急なお知らせとなりますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪していた。上村は、1999年7月8日生まれ、愛知県出身。ダンス&ボーカルユニット・ONE N’ ONLYのメンバー(KENSHIN)としてRAP&ダンサーを担当していた。映画『海辺の週刊大衆』(18年)、ドラマ『FAKE MOTION−たったひとつの願い−』(21年)などに出演。24年11月から読売テレビ「ドラマDiVE+(プラス)」枠で放送された『未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜』ではW主演を務め、蛭川晴喜を好演し、注目を集めていた。なお、上村も出演するONE N’ ONLY主演映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏-』は引き続き上映を継続し、14日公開の映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -終奏-』も予定通り上映する。【コメント全文】■関哲汰(TETTA)SWAGの皆さんに突然の発表になってしまい申し訳ございません。いきなりのことで正直頭が真っ白です。6人のワンエンを応援してくれたSWAGの皆さんに心配をお掛けしてしまって本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。ちゃんと気持ちの整理がついてからSNS発信していきます。■沢村玲(REI)SWAGのみんなに突然の発表になってしまい申し訳ありません僕らメンバーも突然のことで気持ちの整理がついていません。SWAGに心配や不安な気持ちにさせてしまってると思うと胸が痛いです。僕の気持ち落ち着き次第発信をさせてください。僕らの活動を引き続き見守って頂けると幸いです。■山下永玖(EIKU)公式から報告があったように突然の報告になってしまい申し訳ありません。僕らメンバーもSWAGのみんなも突然のことで気持ちの整理が追いついてないと思います。SWAGに心配や不安な気持ちにさせてしまったこと本当にすみません。今すぐに切り替えることは難しいけど僕らは前向いてまた頑張っていきたいと思います。■高尾颯斗(HAYATO)先ほど公式から発表があった件について、まず突然の発表になってしまい申し訳ありません。いつも応援してくださっている皆さん、SWAGのみんなを不安や悲しい気持ちにさせてしまい申し訳ないです。いまは僕らも気持ちが追いついてない部分も多くしっかりと整理をしてまた発信させていただきたいです。ただ、僕らは今まで以上に全力で活動を続けていきますので引き続き応援して頂けたら嬉しいです。■草川直弥(NAOYA)突然の発表になってしまいごめんなさい僕たちも気持ちの整理がまだついていませんSWAGの皆んなに心配や不安の思いをさせてしまってごめんなさい自分自身の気持ちが落ち着いたらまた発信していこうと思います。