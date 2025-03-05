R・マドリーvsA・マドリー スタメン発表
[3.4 欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦](サンティアゴ・ベルナベウ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 8 フェデリコ・バルベルデ
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 35 ラウール・アセンシオ
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 11 ロドリゴ・ゴエス
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 20 フラン・ガルシア
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[アトレティコ・マドリー]
先発
GK 13 ヤン・オブラク
DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス
DF 14 マルコス・ジョレンテ
DF 15 クレマン・ラングレ
DF 21 ハビ・ガラン
MF 5 ロドリゴ・デ・パウル
MF 8 パブロ・バリオス
MF 12 サムエウ・リーノ
MF 22 ジュリアーノ・シメオネ
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 19 フリアン・アルバレス
控え
GK 1 フアン・ムッソ
GK 31 アントニオ・ゴミス
DF 16 ナウエル・モリーナ
DF 20 アクセル・ビツェル
DF 23 ヘイニウド・マンダーバ
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
MF 4 コナー・ギャラガー
MF 11 トマ・ルマル
MF 17 ロドリゴ・リケルメ
FW 9 アレクサンデル・セルロート
FW 10 アンヘル・コレア
監督
ディエゴ・シメオネ
※29:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 8 フェデリコ・バルベルデ
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 35 ラウール・アセンシオ
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 11 ロドリゴ・ゴエス
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 20 フラン・ガルシア
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[アトレティコ・マドリー]
先発
GK 13 ヤン・オブラク
DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス
DF 14 マルコス・ジョレンテ
DF 15 クレマン・ラングレ
DF 21 ハビ・ガラン
MF 5 ロドリゴ・デ・パウル
MF 8 パブロ・バリオス
MF 12 サムエウ・リーノ
MF 22 ジュリアーノ・シメオネ
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 19 フリアン・アルバレス
控え
GK 1 フアン・ムッソ
GK 31 アントニオ・ゴミス
DF 16 ナウエル・モリーナ
DF 20 アクセル・ビツェル
DF 23 ヘイニウド・マンダーバ
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
MF 4 コナー・ギャラガー
MF 11 トマ・ルマル
MF 17 ロドリゴ・リケルメ
FW 9 アレクサンデル・セルロート
FW 10 アンヘル・コレア
監督
ディエゴ・シメオネ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります