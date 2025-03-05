[3.4 欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦](サンティアゴ・ベルナベウ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 8 フェデリコ・バルベルデ

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 23 フェルラン・メンディ

DF 35 ラウール・アセンシオ

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 11 ロドリゴ・ゴエス

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 21 ブラヒム・ディアス

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 9 キリアン・ムバッペ

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 26 フラン・ゴンザレス

DF 4 ダビド・アラバ

DF 17 ルーカス・バスケス

DF 20 フラン・ガルシア

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 15 アルダ・ギュレル

FW 16 エンドリッキ

監督

カルロ・アンチェロッティ

[アトレティコ・マドリー]

先発

GK 13 ヤン・オブラク

DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス

DF 14 マルコス・ジョレンテ

DF 15 クレマン・ラングレ

DF 21 ハビ・ガラン

MF 5 ロドリゴ・デ・パウル

MF 8 パブロ・バリオス

MF 12 サムエウ・リーノ

MF 22 ジュリアーノ・シメオネ

FW 7 アントワーヌ・グリーズマン

FW 19 フリアン・アルバレス

控え

GK 1 フアン・ムッソ

GK 31 アントニオ・ゴミス

DF 16 ナウエル・モリーナ

DF 20 アクセル・ビツェル

DF 23 ヘイニウド・マンダーバ

DF 24 ロビン・ル・ノルマン

MF 4 コナー・ギャラガー

MF 11 トマ・ルマル

MF 17 ロドリゴ・リケルメ

FW 9 アレクサンデル・セルロート

FW 10 アンヘル・コレア

監督

ディエゴ・シメオネ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります