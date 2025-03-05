PSVvs¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[3.4 ²¤½£CL·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀïÂè1Àï](¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó)
¢¨29:00³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[PSV]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥ï¥ë¥Æ¥ë ¥Ù¥Ë¥Æ¥¹
DF 3 ¥¿¥¤¥ì¥ë¡¦¥Þ¥é¥·¥¢
DF 6 R. Flamingo
DF 18 ¥ª¥ê¥ô¥£¥¨ ¥Ü¥¹¥«¥ê
DF 37 R. Ledezma
MF 5 ¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Ú¥ê¥·¥Ã¥Á
MF 10 ¥Î¥¢ ¥é¥ó¥°
MF 20 ¥Õ¡¼¥¹¡¦¥Æ¥£¥ë
MF 22 ¥¤¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥¹¥Ï¥¦¥Æ¥ó
MF 34 I. Saibari
FW 9 ¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°
¹µ¤¨
GK 16 J. Drommel
GK 24 N. Schiks
DF 2 ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥«¥ë¥¹¥É¥ë¥×
DF 4 A. Obispo
DF 39 A. Nagalo
MF 23 ¥è¥¨¥¤¡¦¥Õ¥§¡¼¥ë¥Þ¥ó
MF 26 I. Babadi
MF 28 T. Land
FW 11 ¥è¥Ï¥ó¡¦¥Ð¥«¥è¥³
FW 21 C. Driouech
´ÆÆÄ
¥Ü¥¹¥Ú¡¼¥¿¡¼
[¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë]
ÀèÈ¯
GK 22 ¥À¥Ó¥É¡¦¥é¥ä
DF 2 ¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¡¦¥µ¥ê¥Ð
DF 6 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹
DF 12 ¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼
DF 49 ¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼
MF 5 ¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£
MF 8 ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢
MF 41 ¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹
FW 19 ¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë
FW 23 ¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¥Î
FW 53 ¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥Ì¥ï¥Í¥ê
¹µ¤¨
GK 32 ¥Í¥È
GK 36 T. Setford
DF 3 ¥¡¼¥é¥ó¡¦¥Æ¥£¥¢¥Ë¡¼
DF 4 ¥Ù¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È
DF 15 ¥ä¥¯¥Ö¡¦¥¥Ó¥ª¥ë
DF 17 ¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³
DF 33 ¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê
MF 20 ¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç
FW 30 ¥é¥Ò¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°
FW 37 N. Butler-Oyedeji
FW 46 I. Kabia
´ÆÆÄ
¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿
¢¨29:00³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[PSV]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥ï¥ë¥Æ¥ë ¥Ù¥Ë¥Æ¥¹
DF 3 ¥¿¥¤¥ì¥ë¡¦¥Þ¥é¥·¥¢
DF 6 R. Flamingo
DF 18 ¥ª¥ê¥ô¥£¥¨ ¥Ü¥¹¥«¥ê
DF 37 R. Ledezma
MF 5 ¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Ú¥ê¥·¥Ã¥Á
MF 10 ¥Î¥¢ ¥é¥ó¥°
MF 20 ¥Õ¡¼¥¹¡¦¥Æ¥£¥ë
MF 22 ¥¤¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥¹¥Ï¥¦¥Æ¥ó
MF 34 I. Saibari
¹µ¤¨
GK 16 J. Drommel
GK 24 N. Schiks
DF 2 ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥«¥ë¥¹¥É¥ë¥×
DF 4 A. Obispo
DF 39 A. Nagalo
MF 23 ¥è¥¨¥¤¡¦¥Õ¥§¡¼¥ë¥Þ¥ó
MF 26 I. Babadi
MF 28 T. Land
FW 11 ¥è¥Ï¥ó¡¦¥Ð¥«¥è¥³
FW 21 C. Driouech
´ÆÆÄ
¥Ü¥¹¥Ú¡¼¥¿¡¼
[¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë]
ÀèÈ¯
GK 22 ¥À¥Ó¥É¡¦¥é¥ä
DF 2 ¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¡¦¥µ¥ê¥Ð
DF 6 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹
DF 12 ¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼
DF 49 ¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼
MF 5 ¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£
MF 8 ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢
MF 41 ¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹
FW 19 ¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë
FW 23 ¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¥Î
FW 53 ¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥Ì¥ï¥Í¥ê
¹µ¤¨
GK 32 ¥Í¥È
GK 36 T. Setford
DF 3 ¥¡¼¥é¥ó¡¦¥Æ¥£¥¢¥Ë¡¼
DF 4 ¥Ù¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È
DF 15 ¥ä¥¯¥Ö¡¦¥¥Ó¥ª¥ë
DF 17 ¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³
DF 33 ¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê
MF 20 ¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç
FW 30 ¥é¥Ò¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°
FW 37 N. Butler-Oyedeji
FW 46 I. Kabia
´ÆÆÄ
¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹