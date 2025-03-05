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[PSV]

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GK 1 ¥ï¥ë¥Æ¥ë ¥Ù¥Ë¥Æ¥¹

DF 3 ¥¿¥¤¥ì¥ë¡¦¥Þ¥é¥·¥¢

DF 6 R. Flamingo

DF 18 ¥ª¥ê¥ô¥£¥¨ ¥Ü¥¹¥«¥ê

DF 37 R. Ledezma

MF 5 ¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Ú¥ê¥·¥Ã¥Á

MF 10 ¥Î¥¢ ¥é¥ó¥°

MF 20 ¥Õ¡¼¥¹¡¦¥Æ¥£¥ë

MF 22 ¥¤¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥¹¥Ï¥¦¥Æ¥ó

MF 34 I. Saibari

FW 9 ¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°

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GK 16 J. Drommel

GK 24 N. Schiks

DF 2 ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥«¥ë¥¹¥É¥ë¥×

DF 4 A. Obispo

DF 39 A. Nagalo

MF 23 ¥è¥¨¥¤¡¦¥Õ¥§¡¼¥ë¥Þ¥ó

MF 26 I. Babadi

MF 28 T. Land

FW 11 ¥è¥Ï¥ó¡¦¥Ð¥«¥è¥³

FW 21 C. Driouech

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GK 22 ¥À¥Ó¥É¡¦¥é¥ä

DF 2 ¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¡¦¥µ¥ê¥Ð

DF 6 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹

DF 12 ¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼

DF 49 ¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼

MF 5 ¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£

MF 8 ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢

MF 41 ¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹

FW 19 ¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë

FW 23 ¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¥Î

FW 53 ¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥Ì¥ï¥Í¥ê

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GK 32 ¥Í¥È

GK 36 T. Setford

DF 3 ¥­¡¼¥é¥ó¡¦¥Æ¥£¥¢¥Ë¡¼

DF 4 ¥Ù¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È

DF 15 ¥ä¥¯¥Ö¡¦¥­¥Ó¥ª¥ë

DF 17 ¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³

DF 33 ¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê

MF 20 ¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç

FW 30 ¥é¥Ò¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°

FW 37 N. Butler-Oyedeji

FW 46 I. Kabia

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