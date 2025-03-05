【なだれ注意報】岩手県・盛岡市、宮古市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市などに発表（雪崩注意報）
気象台は、午前5時22分に、なだれ注意報を盛岡市、宮古市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】岩手県・盛岡市、宮古市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市などに発表（雪崩注意報）
内陸、沿岸北部では、5日朝から大雪や電線等への着雪に、6日までなだれに注意してください。
【警報（発表中）と予報値】
■盛岡市
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■宮古市
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■花巻市
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■北上市
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■久慈市
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■遠野市
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■一関市
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■二戸市
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■八幡平市
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■奥州市
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■滝沢市
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■雫石町
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■葛巻町
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■岩手町
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■紫波町
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■矢巾町
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■西和賀町
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■金ケ崎町
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■山田町
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■岩泉町
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■田野畑村
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■普代村
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■軽米町
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■野田村
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■九戸村
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■洋野町
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒
■一戸町
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて警戒