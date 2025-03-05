Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢8¥ö·î¤Î°¦Ì¼¤ò¤¢¤ä¤¹³°½ÐÃæ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×È¿¶Á
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡Ê32¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖOKAZAKI LIFE¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢10Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ºòÇ¯7·î¤Ë½Ð»º¤·¤¿°¦Ì¼¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î´é¡ª¡×Ì¼¤È³°½ÐÃæ¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß
¡¡10Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¼ý¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢8¥ö·î¤Î°¦Ì¼¤ò¡È¹â¤¤¹â¤¤¡É¤Ç¤¢¤ä¤¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¿åÁå¤Îµû¤òÊú¤Ã¤³¤Î¤Þ¤Þ¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¡¢Êú¤Ã¤³É³¤Ç¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢»ÒÏ¢¤ì³°½Ð¤ò³Ú¤·¤àÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¹¬¤»¤ª¿þÊ¬¤±¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö²º¤ä¤«¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤£¤Á¤ã¤ó¡ÄºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡£¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤¤¤±¤Éº£¤¬¾ï¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó²Ä°¦¤¤¤Ê¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥Þ¥Þ²á¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Á¡ª¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê÷´ß¤Ï¡¢YouTuber¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÅì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¡×¤Î¤Æ¤Ä¤ä¤È2022Ç¯8·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢2024Ç¯7·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î´é¡ª¡×Ì¼¤È³°½ÐÃæ¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß
¡¡10Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¼ý¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢8¥ö·î¤Î°¦Ì¼¤ò¡È¹â¤¤¹â¤¤¡É¤Ç¤¢¤ä¤¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¿åÁå¤Îµû¤òÊú¤Ã¤³¤Î¤Þ¤Þ¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¡¢Êú¤Ã¤³É³¤Ç¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢»ÒÏ¢¤ì³°½Ð¤ò³Ú¤·¤àÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê÷´ß¤Ï¡¢YouTuber¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÅì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¡×¤Î¤Æ¤Ä¤ä¤È2022Ç¯8·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢2024Ç¯7·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£