新体制timelesz、デジタル2冠達成 デジタルアルバムは今年度最高初週DL数を記録【オリコンランキング】
3月5日発表の「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」と「オリコン週間デジタルアルバムランキング」では、timeleszがいずれも1位を獲得。自身初のデジタルランキング2冠【※1】を達成した。
【番組カット】菊池風磨が上に…新体制timeleszピラミッド
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では「Rock this Party」が初週DL数3万5427DLを記録し、初登場1位を獲得。自身初のデジタルシングル1位となった。timeleszは、2024年4月1日よりSexy Zoneから改名し、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡の3人体制へ。同年9月13日からはNetflixにて、新メンバー募集オーディション『timelesz project -AUDITION-』の配信がスタート。今年2月15日の同番組最終話の配信を経て、新メンバー寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が加わりメンバー8人の新体制となった。なお、本作はオーディションの最終6次審査での課題曲となっていた。
また「週間デジタルアルバムランキング」では、Sexy Zone時代の楽曲も含む『Hello! We're timelesz』が初週DL数7620DLを記録し、初登場1位を獲得。自身初のデジタルアルバム1位となった。なお、初週DL数7620DLは、今年度最高初週DL数【※2】を記録した。本作には、『timelesz project』内でも候補生の課題曲として披露され、Sexy Zone時代に2020年8月17日付「オリコン週間シングルランキング」で1位を獲得した「RUN」や、 timeleszへ改名後、2024年7月1日付「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得したアルバム『timelesz』の収録曲「Anthem」などを含む全12曲が収録されている。
【※1】デジタルランキングは、「デジタルシングル（単曲）ランキング」「デジタルアルバムランキング」「ストリーミングランキング」の3部門
【※2】今年度は、「2024年12月23日付」からスタート
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年3月10日付：集計期間：2025年2月24日〜3月2日）＞
【番組カット】菊池風磨が上に…新体制timeleszピラミッド
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では「Rock this Party」が初週DL数3万5427DLを記録し、初登場1位を獲得。自身初のデジタルシングル1位となった。timeleszは、2024年4月1日よりSexy Zoneから改名し、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡の3人体制へ。同年9月13日からはNetflixにて、新メンバー募集オーディション『timelesz project -AUDITION-』の配信がスタート。今年2月15日の同番組最終話の配信を経て、新メンバー寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が加わりメンバー8人の新体制となった。なお、本作はオーディションの最終6次審査での課題曲となっていた。
【※1】デジタルランキングは、「デジタルシングル（単曲）ランキング」「デジタルアルバムランキング」「ストリーミングランキング」の3部門
【※2】今年度は、「2024年12月23日付」からスタート
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年3月10日付：集計期間：2025年2月24日〜3月2日）＞