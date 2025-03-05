Mrs. GREEN APPLE「ライラック」、オリコン史上初となる通算30週目の週間再生数1000万回超え【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」が、週間再生数1068万9598回を記録し、3月5日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で1位を獲得。これで1月13日付から、9週連続・通算25週目の1位獲得に。これで「通算1位獲得週数」記録【※1】で、Official髭男dism「Subtitle」と並ぶ歴代2位タイから歴代単独2位となった。
【写真】ゼンジン・スタジアム公演で歌い踊るメンバー！ステージショット
週間再生数は1068万9598回で通算30週目の週間再生数1000万回超えを記録。「週間再生数1000万回超え通算週数」記録【※2】で、YOASOBI「アイドル」と並ぶ歴代1位タイから、歴代単独1位にオリコン史上初となる通算30週目の週間再生数1000万回超えを達成した。累積再生数は4億9467万1465回。
【※1】オリコン週間ストリーミングランキング「通算1位獲得週数」記録※（）内は達成付日／1位：Official髭男dism「Pretender」34週（2019年6月3日付〜2020年1月20日付）、2位：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」25週（2024年7月15日付〜2024年10月28日付、2025年1月13日付〜2025年3月10日付）、3位：Official髭男dism「Subtitle」24週（2022年10月31日付〜2023年4月17日付）
【※2】オリコン週間ストリーミングランキング「週間再生数1000万回超え通算週数」記録※（ ）内は達成付日／1位：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」30週（2024年4月29日付〜2024年9月2日付、2024年9月16日付、2025年1月6日付〜2025年3月10日付）、2位：YOASOBI「アイドル」29週（2023年4月24日付〜2023年10月2日付、2023年10月16日付〜2023年10月30日付、2024年1月15日付〜1月22日付）、3位：Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」24週（2024年2月5日付〜2024年7月15日付）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年3月10日付：集計期間：2025年2月24日〜3月2日）＞
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週間再生数は1068万9598回で通算30週目の週間再生数1000万回超えを記録。「週間再生数1000万回超え通算週数」記録【※2】で、YOASOBI「アイドル」と並ぶ歴代1位タイから、歴代単独1位にオリコン史上初となる通算30週目の週間再生数1000万回超えを達成した。累積再生数は4億9467万1465回。
【※2】オリコン週間ストリーミングランキング「週間再生数1000万回超え通算週数」記録※（ ）内は達成付日／1位：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」30週（2024年4月29日付〜2024年9月2日付、2024年9月16日付、2025年1月6日付〜2025年3月10日付）、2位：YOASOBI「アイドル」29週（2023年4月24日付〜2023年10月2日付、2023年10月16日付〜2023年10月30日付、2024年1月15日付〜1月22日付）、3位：Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」24週（2024年2月5日付〜2024年7月15日付）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年3月10日付：集計期間：2025年2月24日〜3月2日）＞