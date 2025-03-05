´ä¼ê¸©ÂçÁ¥ÅÏ¤Î»³ÎÓ²ÐºÒÈ¯À¸¤«¤é1½µ´Ö¡¡¤¤ç¤¦¤ÏÃë¤«¤é±«¤Î¸«¹þ¤ß
´ä¼ê¸©ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤ÇÈ¯À¸¤«¤é1½µ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦¤ÏÌ¤ÌÀ¤«¤é¤ÎÀã¤¬±«¤ËÊÑ¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢²Ð¤ÎÀª¤¤¤¬¼å¤Þ¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´ä¼ê¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ç¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å2»þÈ¾¸½ºß¤Ç¡¢¤ª¤è¤½2600¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Î»³ÎÓ¤¬¾Æ¼º¤·¡¢»ÔÆâ¤Î1896À¤ÂÓ4596¿Í¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¹²¬ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¤Ë¹ß¤ê»Ï¤á¤¿Àã¤¬Ãë¤´¤í¤Ë¤Ï±«¤ËÊÑ¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¤¢¤¹¤Þ¤Ç¤ÎÁí±«ÎÌ¤Ï50¥ß¥ê¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè·î26Æü¤Î²ÐºÒ¤ÎÈ¯À¸¤«¤é1½µ´Ö¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢²Ð¤ÎÀª¤¤¤ò¼å¤á¤ë·Ã¤ß¤Î±«¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£