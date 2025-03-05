¥Þ¥Ö¥¹¤ËÂçÂÇ·â¡Ä¥«¥¤¥êー¡¦¥¢ー¥Ó¥ó¥°¤¬º¸¤Ò¤¶Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤Ç¥·ー¥º¥ó½ªÎ»
¡¡3·î5Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥«¥¤¥êー¡¦¥¢ー¥Ó¥ó¥°¤¬º¸¤Ò¤¶Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤Ç¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ØESPN¡Ù¤Î¥·¥Ë¥¢NBA¥¤¥ó¥µ¥¤¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ã¥à¥º¡¦¥·¥ã¥é¥Ë¥¢µ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎX¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥¤¥êー¤Ï4Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¤Ë¥Ûー¥à¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥¹Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè1¥¯¥©ー¥¿ー»Ä¤ê2Ê¬35ÉÃ¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤ò»Å³Ý¤±¤¿ºÝ¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼õ¤±¡¢º¸¤Ò¤¶¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¥³ー¥È¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íー¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢´é¤ò¤æ¤¬¤á¤Ê¤¬¤é2ËÜ¤Î¥Õ¥êー¥¹¥íー¤ò»îÅê¡£³Î¼Â¤ËÄÀ¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥í¥Ã¥«ー¥ëー¥à¤Ø²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥êー¥°¶þ»Ø¤Î¥¬ー¥É¤Ï2024－25¥·ー¥º¥ó¡¢4Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î62»î¹çÃæ50»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£1»î¹çÊ¿¶Ñ36.6Ê¬¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤ÇÆ±24.7ÆÀÅÀ4.8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4.6¥¢¥·¥¹¥È1.3¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥ÈÀ®¸ùÎ¨40.1¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íーÀ®¸ùÎ¨91.6¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¡¢¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ö¥¹¤Ï32¾¡30ÇÔ¤Ç¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹10°Ì¡£¥×¥ìー¥¤¥ó¿Ê½Ð·÷Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥È¥ìー¥É¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥ì¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Ö¥êーÆóÀ¤¤ä¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥®¥ã¥Õ¥©ー¥É¤Ê¤É¼çÎÏ¤Î¥±¥¬¤¬Áê¼¡¤°¡£